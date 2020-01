Zabalaga descarta aplicar las minidevaluaciones

Bolivia ya tuvo minidevaluaciones de su moneda desde 1985 al 2005, periodo conocido como modelo neoliberal, y no dio buenos resultados en la economía nacional, afirmó el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga.



En respuesta a la propuesta del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, de implementar minidevaluaciones a la moneda nacional para disminuir el impacto en la industria nacional del ingreso de contrabando de productos de países vecinos a precios más bajos que los nacionales, el ejecutivo del BCB calificó el planteamiento de fuera de contexto.



"Hay varias respuestas que se pueden dar, la principal es que francamente Bolivia ya vivió esa situación y se olvida (Doria Medina) que durante 20 años, desde 1985 hasta el 2005 manejamos las minidevaluaciones porque él ha sido parte de uno de los gobiernos del neoliberalismo, y los resultados no han sido buenos", aseguró.



Zabalaga dijo que Bolivia tuvo que frenar ese proceso de las minidevaluaciones de la moneda nacional frente al dólar porque no daba buenos resultados a la economía nacional.



Precisó que eso obligaba a las familias a engancharse al dólar que subía mucho y eso ocasionó un proceso de inflación permanente y una pérdida del valor de la moneda nacional.



"Las minidevaluaciones no nos permitieron industrializar más, ni exportar más, ni mejorar las condiciones de las familias. Creo que el señor (Doria Medina) se equivocó de libreto. Debería revisar la historia nacional y tenemos la suerte de tener un libro que va a permitir conocer en detalle qué ha pasado durante estos diez años y cómo se desahució las teorías que maneja", expresó al referirse al libro 10 años de la economía boliviana.



Zabalaga hace referencia a otros países



El presidente del BCB citó que varios países de América Latina tomaron la decisión hace más de un año de devaluar sus monedas y lo hicieron aceleradamente como Perú, Chile, Colombia y Brasil, este último con inflación de hasta 10% de su economía.



"Pero han empezado a regresar porque la economía global, la economía de Estados Unidos no está mejorando tanto como se esperaba, las tasas de interés que pensaban elevar la reserva federal no se está dando (…). Lo que sucedió es que el dólar está empezando a debilitarse hace pocos meses y todas las monedas están volviendo a sus posiciones originales, pero con gran perjuicio porque han superado sus metas de inflación", aseveró.



Dijo sentirse orgulloso por la estabilidad y crecimiento logrados en los diez años del Gobierno del presidente Evo Morales, más aún cuando un analista económico como Pablo Ramos califica este periodo como los años "virtuosos" de la economía boliviana.

