Gobierno debatirá solo una propuesta de pacto fiscal

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, afirmó que sólo se discutirá una propuesta sobre el pacto fiscal en el país. Las otras, como la presentada por la Gobernación de Santa Cruz, serán revisadas, pero no ingresarán al debate.



"Existe una normativa que señala que la propuesta de pacto fiscal la elabora el ministerio de Autonomías; no nos vamos a referir sobre otras propuestas porque estamos haciendo una hoja de ruta en función a eso", precisó la autoridad.



Explicó que "lo ideal" sería que todos los actores llegaran habiendo aprobado sus estatutos autonómicos, pero existirá el tiempo suficiente para que puedan aprobarlos mediante el Concejo Autonómico Nacional.



"De los nueve departamentos, ocho están a la espera de la pregunta para realizar sus referéndums, solo Santa Cruz está rezagada y este año tendremos al menos seis departamentos que puedan tener su autonomía consolidada", aseveró.



No quiso señalar que la convocatoria será para el 12 de febrero y se limitó a comunicar que el presidente Evo Morales "lanzará en breve la convocatoria" a los gobiernos autónomos, municipales, pueblos indígenas y ministros involucrados.



Durante la mañana el Gobierno brindó información sobre el pacto fiscal a las organizaciones sociales de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), bases del Movimiento Al Socialismo (MAS).