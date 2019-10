534 niños y adolescentes se extraviaron en 2015

La noche del 19 de febrero, vecinos hallaron deambulando solos por la calle a tres hermanitos (dos niñas y un niño, de entre uno y cuatro años) y los entregaron a la Policía que, a su vez, los llevó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para otorgarles las respectivas medidas de protección.



A las horas, cuando los pequeños estaban a punto de ser internados en un hogar del Estado, se presentó la madre con los certificados de nacimientos y los recuperó, previa firma de un compromiso.



Sucedió en Los Lotes. Esa noche los tres niños quedaron al cuidado de un chico un tanto mayor que ellos mientras la progenitora salió a trabajar. El ‘cuidante’ se distrajo, dejó la reja abierta, y los pequeños se salieron a la calle ajenos al peligro. Cinco días antes la Policía había levantado el cadáver de Maité Nina Pereira (7), en el barrio Valparaíso. Salió de su casa a comprar pan y un depravado la violó, la asesinó y se deshizo del cuerpo semienterrándolo en un lote baldío.



Extravíos como el de estos niños se dan con frecuencia en?Santa Cruz. Según estadísticas de la Felcc, en 2015 se reportó la desaparición de 175 niños y niñas hasta 12 años y 359 adolescentes (291 mujeres), de 13 a 17 años, sumando un total de 534.



La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Gobierno Municipal, registró en 2015 la pérdida de 154 menores solo en la zona central de la urbe cruceña. La mayoría retornó a sus hogares.



Impera el descuido

Juan Carlos Ramos, director de la Felcc, y Rossy Valencia, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, coincidieron en señalar que las causas de este fenómeno tienen varios componentes, pero el descuido de los padres aventaja a los demás. Por ejemplo, de los 154 chicos extraviados asistidos por la Defensoría el año pasado, un 62% fue atendido por Radiopatrulla 110 en mercados, ferias y otros centros concurridos y un 22% reportado por los vecinos.



“A los niños hay que tenerlos cerca, porque se desubican fácilmente en un lugar donde hay gentío. En otros casos, los padres no tienen con quién dejarlos para ir al trabajo y le dan la responsabilidad a los niños mayores. Hay que tomar en cuenta que un menor vive en un mundo mágico, sin malicia y las amenazas abundan”, manifestó Ramos.



Los extravíos se dan también, sobre todo en la adolescencia, por maltrato en el hogar, por conflicto en la pareja por la tenencia de los hijos y, en muchos casos, por explotación laboral y sexual.



Responsabilidad indelegable

El cuidado y la crianza de un niño es de plena responsabilidad de los padres, dijo Minerva Guerrero, funcionaria de la Defensoría, y agregó que se debe comprender que ya no se vive en la Santa Cruz de antes, cuando se dejaban las puertas abiertas, se confiaba a los chicos a los vecinos y se los mandaba a la tienda sin pena.



“Los padres no deben delegar la responsabilidad de sus hijos a nadie, ni siquiera por un ratito. Hay que darles más atención, son personas, no objetos. Cuando salgan a compartir bebidas alcohólicas que no lleven a los niños o de lo contrario no los descuiden, porque se pueden salir a la calle. Tampoco es prudente quedarse con ellos en un local hasta tarde”, recomendó Guerrero.



El coronel Juan Carlos Ramos es partidario de que todos los comerciales, de entretenimiento, campos deportivos y otros tengan sistemas de vigilancia electrónica, pues resultan eficaces para descubrir delitos y extravíos de niños.



“Una muestra de la valía de las cámaras fue la identificación del sujeto que el 21 de diciembre del año pasado se llevó con engaños del Shopping Bolívar a una niña de siete años”, señaló Ramos.



Esa vez, el poco celo de la madre derivó en el rapto temporal, pues la mujer dejó sola a la menor en un ambiente del comercial cuidando el celular que recargaba la batería en un enchufe. El delincuente vio la oportunidad de hacerse del teléfono y le mintió a la chica que su madre la estaba buscando fuera del local. De ese modo la llevó a pie hasta el mercado Los Pozos, le quitó el aparato y la abandonó.



Guarderías municipales

Las madres solteras o las parejas sin tiempo tienen la opción de dejar a sus hijos en las guarderías municipales, con servicio a bajo costo y personal profesional. Están en: El Carmen, tercer anillo y la av. Busch; Héroes del Chaco, en la av. Tres Pasos al Frente y calle Tomás Campero; La Morita, en el tercer anillo y av. Santos Dumont; 7 de Septiembre, a dos cuadras de la Ucebol; Villa Luz, av. Beni, entre quinto y sexto anillo; El Pantanal en la av. Bolivia, zona de la Pampa de la Isla; Garay, barrio San Silvestre, final de la av. Virgen de Luján; Monterrey, en la av. Cumabi y séptimo anillo; 2 de Mayo y Banzer, en el barrio 2 de Mayo; Antofagasta, barrio Antofagasta y quinto anillo; 31 de Marzo, radial 17½ y séptimo anillo; Mitaí, Los Lotes; San José Misionero, en el barrio El Triunfo; Buen Pastor, en el barrio Cortez (Plan 4.000) y la del pueblo Montero Hoyos