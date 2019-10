Un astronauta correrá la maratón en el espacio

Un astronauta británico sorprendió a todos con el anuncio de su próxima proeza: correrá la maratón de Londres en el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).



"Tan pronto como me dieron la misión de ir a la EEI, pensé que sería genial correr la maratón de Londres a bordo. Se trata de un evento mundial, llevémoslo más allá de las fronteras de este mundo", dijo el mayor Tim Peake.



El astronauta partirá de la tierra el 15 de diciembre desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán para una misión de 6 meses y el próximo 24 de abril arrancará los 42,195 kilómetros al mismo tiempo que los 37.000 participantes en la tierra.



La maratón de Londres ofrecerá la oportunidad de recorrer la distancia en una cinta con un programa virtual que simula estar en la carrera, por lo que Peake se sentirá como en el planeta. "Me veré corriendo por las calles de Londres mientras orbito por la Tierra a una velocidad de 27.000 km/h," dijo en un comunicado.



Pero el mayor Peake no es el primero que tuvo esta ocurrencia. La astronauta estadounidense Sunita Williams ya corrió la maratón de Boston fuera de la tierra, en la EEI el 2007, con un tiempo de 4 horas y 24 minutos.



El video, publicado solo en inglés, muestra la preparación física del astronauta y la simulación virtual de la carrera, para que se sienta como si estuviera en las calles de Londres. Puedes verlo en la parte superior de la nota.