Cumbre anticorrupción tras 'Papeles de Panamá'

Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de los papeles de Panamá.



Cuarenta países han sido invitados a este encuentro, junto a organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Entre los líderes asistentes estarán los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, Afganistán, Ashraf Ghani, y Nigeria, Muhammadu Buhari, así como el secretario de Estado estadounidense, John Kerry.



"La corrupción es enemiga del progreso y está en la raíz de muchos de los problemas del mundo", dijo el primer ministro británico David Cameron, anfitrión del encuentro, asegurando que la cumbre colocará el tema "en lo más alto de la agenda internacional, donde pertenece".



Los activistas esperan que se tomen medidas concretas en respuesta a la indignación causada por los papeles de Panamá, que revelaron que muchos ricos y poderosos escondieron su dinero en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.



Una de las medidas más reclamadas es que los gobiernos hagan públicas las listas de beneficiarios de esas empresas opacas que se usan para mover dinero de manera discreta.



Se especula también que Cameron anunciará medidas para combatir el lavado de dinero en el mercado inmobiliario del Reino Unido. En Londres, por ejemplo, una organización realiza una visita guiada a grandes mansiones de oligarcas rusos y ucranianos llamada "el tour de la cleptocracia".



Un portavoz de Downing Street dijo que los participantes en la cumbre se comprometerán, en la declaración final, "a exponer la corrupción ahí donde se descubra, perseguir y castigar a los que la perpetran, la facilitan o son cómplices de ella".



Sin embargo, el diario The Times explicó que el comunicado final se suavizó después de que algunos países se opusieran a un pasaje que afirmaba que "no habrá impunidad para los corruptos".



El ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que estará representado en la cumbre con el viceministro Oleg Syromolotov, ya señaló que el acuerdo final no puede ser vinculante.



Robert Barrington, director ejecutivo de la ONG Transparencia Internacional, pidió a Cameron que "no ceda".

"El primer ministro ha creado una plataforma para los gobiernos que se toman en serio combatir la corrupción, ahora les corresponde a los otros mostrar que comparten la misma ambición", dijo.