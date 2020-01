Escuela Antiimperialista, requisito para ser capitán

La Escuela Militar Antiimperialista comenzará a funcionar el 17 de agosto. En las Fuerzas Armadas se estableció la formación en ese centro de estudios castrense como un requisito para ascender al grado de capitán y, fundamentalmente, para los coroneles que aspiren a llegar a general.



El Gobierno plantea que en sus aulas sentarán las bases de la nueva doctrina militar, que será la antítesis de la Escuela de las Américas “para formar oficiales que nunca más disparen contra los civiles”.



En el Ejecutivo admiten que utilizarán la infraestructura construida en 2011, en el municipio Warnes, donde tenía que funcionar la escuela militar de los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las América (ALBA). Ahora servirá para la formación de soldados bolivianos y será financiada con recursos del país.



“Creo, y esto es personal, que la muerte del expresidente de Venezuela Hugo Chávez afectó y afecta, por supuesto. Vino la crisis económica de otros países, pero la idea no murió, puede complementarse en cualquier momento”, explicó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sobre la escuela militar de la Alba.



Ingresar a la escuela no es obligatorio. “El que no quiere no la hace, pero para el ascenso de teniente a capitán será un requisito fundamental”, sostuvo el ministro de Defensa.



“Si usted no la venció no podrá seguir subiendo en la carrera militar, por lo tanto a la larga será indispensable para ascender a general. Fue terrible para el país tener generales que no dudaban en matar gente. Ahora usted ordénelo y será casi imposible que salga un tanque a la calle a matar gente. Sin escuela, pero con ella eso se va a consolidar”, señaló Ferreira.



Para el senador opositor Arturo Murillo (UD), es un exceso del Gobierno y una muestra de servilismo por parte de los militares. Ellos no pueden pertenecer ni a la derecha ni a la izquierda, rinden cuentas al pueblo boliviano, no a un partido político. Es un grave error”.



Su colega Víctor Hugo Zamora (PDC) afirmó que el tema no solo preocupa, sino que asusta porque se pretende “conformar un esquema de ideologización de las FFAA que es una amenaza para el país, el continente y hasta el planeta”.

“Debemos tener contenido doctrinario. No puede haber un orden militar sin doctrina que se expresa en su libro blanco como decía Clasewitz, y la nuestra está planteada por el presidente Morales”, dijo Ferreira.



Por lo tanto, el objetivo de la escuela es generar una visión patriota. “Hasta hace 10, años, la formación doctrinaria ideológica de los oficiales, por influencia de la Escuela de las Américas o de las que venían de EEUU, identificaba a los sindicatos como el enemigo interno y al comunismo como el externo. EEUU se planteaba como garante de los Derechos Humanos y la democracia; imagínese, los criminales más grandes de la historia, que mataron a 10.000 niños en Afganistán en los últimos cinco años, y eso provocó que un militar asumiera que parte de su deber era matar gente”, apuntó Ferreira.



Zamora contesta que eso es “ideologización de un sector tan importante como los militares, y el Gobierno lo orienta a sus intereses y eso es absolutamente antidemocrático”. Murillo complementa que solo falta que “cambien los colores de los uniformes y que se vistan del MAS”.



Ferreira señaló que las matanzas de civiles en manos de militares demuestran esa tendencia. “Queremos una escuela de la vida, por eso la Escuela Antiimperialista es la antítesis de la Escuela de las Américas, que era de la muerte. Nunca más un militar puede disparar contra el pueblo”. Al otro lado de la acera, Zamora cree que “el ejercicio de la ciudadanía está en riesgo y que esta orientación es un viraje a una dictadura porque se quiere forzar a que todos profesen la misma ideología”