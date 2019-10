Desde el lunes retirarán las placas a infractores

La Dirección de Tráfico y Transporte (DTT) comenzará el próximo lunes con los operativos para sancionar a los infractores que violen las normas de tránsito, por ejemplo al estacionarse en doble fila o en lugares prohibidos en la capital cruceña.



Los funcionarios procederán con el decomiso de las placas de circulación de los vehículos como medida para imponer orden y frenar el caos vehicular. Para recuperarla, el castigado deberá pagar una multa que equivale a la mitad de salario mínimo nacional, es decir 828 bolivianos.



"No se le puede pedir favores al conductor cuando el ente regulador otorga a los ciudadanos las calles y avenidas para que se pueda transitar libremente", dijo Carlos Alberto Moreira, director de Tráfico y Transporte.



Moreira también recordó a los ciudadanos que el depósito para cubrir la multa solo se puede hacer en la cuenta única del municipio en la cooperativa Jesús Nazareno y que "no se le debe de entregar dinero a ningún funcionario de chaleco amarillo porque si no se comete un delito".



Después de proceder al pago, el infractor debe de presentarse con su respectiva boleta en oficinas de Tráfico y Transporte para proceder al retiro de su placa desde esta oficina.



"Hemos realizado una campaña de concientización que ha durado cuatro meses. Nuestro propósito no es salir el lunes y arrasar con todos los vehículos que estén mal parqueados. Esperamos que el vecino tenga conciencia", añadió.