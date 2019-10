Piden auditoría al padrón antes de nuevo referendo

El delegado de Unidad Nacional (UN) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Aramayo, y el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, consideraron necesario que se realice una auditoría al padrón electoral antes que se realice el referendo sobre la reelección.



"Sería grave que habiendo los ofrecimientos de la OEA no se los tome en cuenta y se postergue esta auditoria hasta después del referendo. Nuestra posición es que este trabajo se haga antes del referendo porque es algo que está siendo postergado desde hace mucho tiempo", señaló Aramayo.



En la víspera la presidenta del TSE, Katia Uriona, señaló que "estamos sosteniendo diferentes reuniones con la OEA para que pueda acompañar este proceso de certificación del padrón, pero esto es algo que no se da de forma inmediata".



Mientras que Torrico manifestó que "debería hacerse", pero que son los vocales los que deberán definir iniciar con ese proceso, que estaba previsto para después del referendo autonómico, según afirmó en su momento el vocal José Luis Exeni.



La última auditoría al padrón fue realizada en 2009 por la OEA y el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE), con datos desde 2005 y los anteriores vocales electorales comprometieron dicho trabajo después de las elecciones generales, en octubre de 2014.



"Les alcanzan los cuatro meses antes del 21 de febrero para realizar la auditoria al padrón. Estamos con un padrón que no fue auditado hace más de tres procesos electorales y eso genera susceptibilidad en el proceso de referendo", agregó el delegado de UN.



Para el proceso autonómico el TSE depuró a 140.425 difuntos en las seis regiones donde existió votación por la autonomía y habilitó a 3.910.967 votantes, mientras que en los próximos días se prevé el inicio del registro permanente de los ciudadanos para que puedan sufragar.