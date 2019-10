'Gringo' pide acabar con los memes y debatir el mal uso de la pollera

El presidente del Senado, José Alberto "Gringo" Gonzales, dijo que después de la difusión en las redes sociales de decenas de memes en su contra por haberse puesto una pollera como expresión de reivindicación de la vestimenta de la mujer, espera que se dé un debate sobre el significado de vestir a un hombre como mujer como forma de castigo y descalificación.



"Ojalá después de los memes venga el debate; (que) paren los insultos, las ofensas y venga el debate. ¿Está bien que cuando queramos descalificar a un hombre le digamos ‘mujer’ o le vistamos de mujer? Yo no calculé nada (al ponerme la pollera) pero encontré una forma de llamar la atención y expresar mi solidaridad con las mujeres, que entendí que todas se sentían agraviadas por ese asunto", aseveró.



Después de que el presidente del Senado se pusiera una pollera para reivindicar su significado, las redes sociales se vieron inundadas de memes haciendo mofa del senador. En una se ve al asambleísta vistiendo una pollera corta de caporal.



"He calculado que hay que protestar contra aquellas personas que para descalificar a un hombre le dicen o le visten de mujer (…). No hice ningún tipo de cálculo ni a favor ni en contra. Que debería haberme puesto mank’ancha (combinación) o afeitarme las piernas es un tema irrelevante", señaló.



Gonzales vistió una pollera encima de su pantalón luego que se conoció que el alcalde de Caquiaviri, Bruno Álvarez, fue vestido de chola como una forma de castigo por la supuesta mala administración de su municipio y por ser presuntamente "manejado" por su hermana, la diputada Adela Álvarez (MAS), quien a su vez fue implicada en malos manejos de los recursos del Fondo Indígena.