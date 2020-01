­­­El proyecto político de Santa Cruz está para consolidarse en 2061

Un proyecto político nacional diseñado e instalado desde la visión de Santa Cruz puede consolidarse en 2061. En criterio de expertos, para alcanzarlo se debe trabajar en la transparencia, la democracia inclusiva y la gobernanza; además de seducir a los cruceños y al país con su discursividad.



Este fue uno de los principales debates en las Jornadas Santa Cruz 2061, que, desde el 1 de octubre del año pasado, reúne a académicos, a representantes de la sociedad civil y a funcionarios públicos para que propongan visiones, acciones y políticas públicas para el año en que la ciudad cumplirá su quinto centenario.



En la mesa inaugural de las jornadas, el vicerrector de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y ex líder cívico de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, lanzó un desafío: “Dejémonos de complejos y asumamos al país con liderazgo”.



Durante el debate se mencionó que en la historia boliviana el epicentro estratégico y de decisiones políticas ha ido cambiando. En el siglo XIX el país fue gobernado desde el sur; en el siglo XX, desde La Paz y el altiplano; el siglo XXI debe ser para los cruceños; sin embargo, advierten que no basta con anhelar el liderazgo nacional, sino que hay que prepararse.



Condiciones

El sociólogo y analista político paceño Renzo Abruzzese explicó que la historia universal ha demostrado que la vocación nacional surge en la región que tiene el poder económico en un país. En el contexto boliviano, ese es el caso de Santa Cruz desde hace varias décadas.

Este departamento produce el 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia, aporta con casi el 30% del Producto Interno Bruto y provee, aproximadamente, el 50% de los recursos fiscales. “Sin duda Santa Cruz es el territorio más dinámico del país en lo que respecta a la economía y a la producción material; por tanto, es lógico que ahora le corresponda moverse en el espacio estatal”, señaló Abruzzese.



No obstante, en criterio del sociólogo, eso implica “primero, que deje de mirarse el ombligo, que rompa la cadena umbilical y la burbuja en que se encuentra y que deje de estar encapsulada”.



La versión de Abruzzese es reforzada por el analista cruceño Gustavo Pedraza, especialista en resolución de conflictos, formado en la universidad de Harvard. “Tenemos que ver al país y al mundo desde el universo, no desde la provincia o el municipio. Somos un territorio rico, dinámico, con gente inteligente y buena, pero Santa Cruz no es el centro del universo, en todas partes del mundo también hay territorios similares. Por tanto, tenemos que aceptar la visión universal como parte de nuestra visión ideológica, política en el futuro”, dijo Pedraza.

A su juicio, es necesario pasar de la autorreferenciación a la referenciación estatal, porque es uno de los primeros pasos a seguir para que Santa Cruz desarrolle poder político -no solo económico, financiero y comercial- más allá de sus fronteras.



Eso significa construir una nueva discursividad, es decir y según Pedraza, ajustar la visión ideológica cruceña e instalar el discurso nacional o proyecto político nacional desde Santa Cruz.

Discurso obsoleto

Pedraza y Abruzzese coinciden, por separado, en que las contradicciones entre el Estado central y el poder regional cruceño ha sido un elemento constitutivo de la discursividad ideológica cruceña durante, prácticamente, los siglos XIX y XX.



Abruzzese especificó que en el periodo 1982-2006, cuando, según él, la hegemonía cívica era evidente y neutralizaba las estructuras políticas de la sociedad cruceña, así como las tensiones étnicas y de clase.



“Bajo la categoría social de la ‘cruceñidad’ se minimizaban las luchas de clases y de sectores con la finalidad de que el imaginario general aceptara como evidente lo que de alguna manera era visible: el exitoso modelo cruceño de desarrollo y la necesidad de consolidarlo mediante la autonomía plena y la democracia liberal”, explicó.



Para Pedraza, la construcción ideológica discursiva debe cambiar por varias razones. Primero, por el crecimiento demográfico explosivo de Santa Cruz en los últimos 30 años, que ha construido una nueva sociedad, determinada por la migración, particularmente de occidente. Segundo, por la inversión extranjera intensa desde los años 90, que ha globalizado la economía cruceña.



Según Pedraza, todos esos cambios han configurado un escenario ideal que permite dar un salto en la construcción de una nueva discursividad que permita a Santa Cruz diseñar e instalar un proyecto político con visión nacional