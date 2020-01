... Cara a cara

No solo le gustaban las fotos o las selfis con la gente del poder. El exasesor de una concejal del MAS, detenido en Brasil por presunto tráfico de cocaína, también se daba el gustito de viajar frecuentemente al exterior. Lo confirmó otro concejal del partido de Evo Morales, al revelar que en poco más de un año salió del país 16 veces, con destino a Colombia, Venezuela e, incluso, EEUU. ¿A qué fue? Aún no lo sabemos. Cada día nos enteramos por las páginas de este diario de llamativas novedades de la vida de este personaje que animó con pancartas y banderas algunas campañas. Por reportes de prensa, que no fueron desmentidos, se supo que hace años fue supuestamente designado director de una petrolera. ¿Cómo fue su paso por esa empresa y cuánto duró? Tampoco lo sabemos todavía. Lo que sí se reveló es que declaró un patrimonio de Bs 10 millones, pero no se conoce aún cómo lo consiguió ni dónde está. También nos enteramos de su detención con 100 kilos de cocaína en San Pablo, pero no con quién ni de dónde provenía la droga. Por ahora, aquí le requisaron su casa, en el inicio de una investigación policial que tendría que aclarar si el hombre actuaba solo o con algunos ‘amigos’. La historia se ha puesto muy interesante.

Albina es el nombre de una perra que se ganó una merecida condecoración de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Gracias al olfato de esta labradora cayeron dos narcos con nueve kilos de droga. Enorme aporte de un cariñoso animal que conquistó nuestros corazones.