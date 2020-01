No hace mucho estuvieron haciendo reparaciones en el pavimento del segundo anillo de circunvalación, lo cual, aunque demoró más de lo prudente, cabe destacarlo porque no se aguardó a que la vía esté intransitable para llevar a cabo el trabajo. Así debiera procederse siempre, realizar las refacciones a tiempo para ahorrar el dinero del pueblo y evitar más contratiempos en la circulación de vehículos con beneficio de los cientos de miles de ciudadanos –peatones o conductores–, que suficiente padecimiento tienen con el caótico tránsito de motorizados.

Sin embargo, en esto de mejorar el estado de las calzadas hay un asunto pendiente: las lagunas que se forman tras que llueve con intensidad, vaya a saberse si debido a que el alcantarillado pluvial no abastece o porque no hay un buen drenaje de las aguas y que por ello quedan estancadas varias horas, días incluso.

Es lo que acontece, por ejemplo, en la avenida Cañoto entre España y Rafael Peña, igualmente en la intersección del segundo anillo y avenida La Salle, también en el tercer anillo pasando la avenida Barbery, en el mismo tercer anillo e intersección con la avenida Beni, en la avenida Los Cusis pasando la Beni, y ni hablar en la avenida Santos Dumont en casi todo su trayecto (ida y vuelta) entre los anillos segundo y tercero, que ya no parece laguna sino río como lo experimenté una vez cuando mi auto se ‘plantó’ debiendo ser remolcado unos 500 metros hasta llegar al segundo anillo, ¡todo eso a las 2 de la madrugada!

He mencionado los lugares por donde voy y vengo con frecuencia –por donde es ‘normal’ ver vehículos chicos sumergidos–, no siendo de extrañar que la cosa sea peor en los barrios alejados y en las ciudades satélites cada vez más pobladas y con los servicios básicos no del todo satisfechos.

Esas lagunas en pleno centro urbano y posiblemente en muchos otros puntos en esta época lluviosa se están presentando casi a diario, de manera que será difícil que la Alcaldía resuelva los problemas de forma inmediata. Pero ya nomás debe hacer planes con el propósito de que en tiempo prudente ejecute las soluciones que los vecinos aguardan para transitar por la ‘locomotora’ sin el peligro de ver sus automotores presas de las aguas