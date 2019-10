Assange cumple tres años en la embajada de Ecuador en Londres

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cumplió hoy tres años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres a la espera de resolver el caso de su extradición a Suecia, país que le reclama por supuestos delitos sexuales.



Sin poder salir de la embajada porque sería inmediatamente detenido por la Policía británica, Assange, de 43 años, espera una solución a no muy largo plazo que le permita salir de su encierro.



El periodista y exhacker entró en la legación diplomática ecuatoriana el 19 de junio de 2012 después de un largo proceso judicial en Londres sobre la petición de extradición cursada por las autoridades suecas, que le quieren interrogar por unos delitos sexuales supuestamente cometidos en Suecia en 2010.



Assange divulgó documentos de EEUU



Assange, cuyo portal divulgó en 2010 documentos comprometedores de EEUU, no tiene previsto recordar de manera especial esta fecha, aunque es posible que algunos de sus simpatizantes decidan acudir hasta la embajada para manifestar su apoyo.



El periodista confía en poder resolver su caso después de que la fiscal sueca Marianne Ny aceptase interrogarle en Londres para evitar que prescriban los delitos que se le imputan.



No obstante, el pasado miércoles Assange -que considera que su caso tiene motivos políticos y teme que, una vez en Suecia, sea llevado a EEUU- informó de que Ny anuló una cita previamente acordada para entrevistarle en la embajada.



Assange no puede salir de Londres



Tras su encierro, las autoridades británicas se negaron a facilitarle un salvoconducto que le permita viajar a Ecuador.

Con acceso limitado a aire fresco y a ejercicios físicos, Assange ha participado, no obstante, en videoconferencias con medios internacionales y centros educativos.



El informático considera que su caso tiene paralelismo con el de Edward Snowden, el exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA, siglas en inglés) refugiado en Rusia.



WikiLeaks



El periodista recibió atención mediática hace unos años cuando WikiLeaks publicó documentos sobre las actividades de regímenes autoritarios y la actuación poco ética de países occidentales.



La relevancia de WikiLeaks aumentó entre julio y octubre de 2010 al publicar documentos secretos de la guerra de Afganistán (2001) y la segunda guerra de Irak (2003), a partir de filtraciones del soldado estadounidense Bradley Manning.



Assange fue detenido



Después de meses de revelaciones, Julian Assange fue detenido en Londres el 7 de diciembre de 2010 a petición de Suecia, lo que inició un proceso legal que terminó el 30 de mayo de 2012, cuando la Corte Suprema, máxima instancia judicial británica, dio luz verde a su extradición, aunque días después entró en la embajada de Ecuador.



Durante el proceso judicial, el antiguo "hacker" vivió bajo arresto domiciliario en la mansión de un amigo suyo en el este de Inglaterra, obligado a llevar consigo dispositivos electrónicos para que la Policía pudiera localizarle.



Según las autoridades suecas, las presuntas agresiones sexuales fueron cometidas en agosto de 2010 contra dos mujeres, pero estas acusaciones son totalmente negadas por Assange.



Quito ha insistido en que está comprometido a defender los derechos humanos de Assange y a seguir prestándole protección.

El exhacker nacido en Townsville (Australia) ha sido siempre un gran aficionado a la informática y fue uno de los fundadores del grupo International Subversives, al que se acusó en su día de violar los sistemas del Departamento de Defensa de EEUU.