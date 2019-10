Evo ve contradicciones en Insulza y ratifica llamado

El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió contradicciones en José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA y ahora agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Le reiteró la invitación a dialogar en Palacio de Gobierno.



"Lamento mucho que mi amigo Insulza entre, en un lapso de 24 horas, en contradicciones. Cuando le invité al Palacio dijo a favor de un diálogo sin condiciones. Después de 24 horas aceptó venir a La Paz a dialogar siempre y cuando Bolivia retire la demanda la demanda instaurada ante la Corte Internacional de Justicia", declaró a ABI el mandatario.



Conoce más: Chile pide retirar demanda para iniciar diálogo por mar



Morales dijo: "Yo seguiré esperando, como amigo, como hermanos que somos, para dialogar, no solamente del tema mar, sino para ponernos de acuerdo sobre la amplia agenda que tienen Bolivia y Chile", en referencia a la invitación que realizó hace días.



En la víspera Insulza afirmó que de retomar las conversaciones con Bolivia se debe hacer de la manera "más formal posible", señalando que se puede ir a un "diálogo directo" si Bolivia desiste de la demanda formulada en La Haya.



Lee también: Insulza no competirá con Evo y anticipa despliegue



Insulza, en su calidad de secretario de la OEA, se pronunció en 2010 a favor de que Bolivia y Chile alcancen un acuerdo sobre el centenario diferendo marítimo. Si bien no mencionó la posibilidad de una salida con soberanía, abogó por una oferta concreta.



El nuevo agente chileno sostiene reuniones con autoridades de su país. "Vamos a tener una actividad importante en esta materia, estamos preparando material, un conjunto de visitas, van a viajar distintas autoridades a países", dijo.