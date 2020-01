Enrique Iglesias y Wisin estrenan Duele el corazón

El cantante español Enrique Iglesias estrenó este lunes su nueva canción, "Duele el corazón", en la que cuenta con la colaboración del reguetonero puertorriqueño Wisin.



Con "Duele el corazón", Enrique Iglesias busca hacerse nuevamente con la titularidad de la canción del verano, después de sus éxitos "Bailando", en 2014, y "El perdón", en 2015.



El cantante puertorriqueño, que formó parte del dúo Wisin & Yandel, fue el escogido en esta ocasión, tras las colaboraciones con Descemer Bueno y Gente de Zona en "Bailando" y Nicky Jam en "El Perdón".



Tanto "Bailando" como "El perdón" dominaron durante semanas el primer puesto de la lista Hot Latin Songs de la revista estadounidense Billboard.,

Este nuevo tema de Enrique Iglesias fue producido por Carlos Páucar, con el que el español tiene una estrecha colaboración y con el que ya trabajó en numerosos temas como "Escapar", "Do you know?" y "Can you hear me".



Enrique Iglesias se presentará en el festival KTUphoria el próximo 8 de junio en Nueva York y su gira mundial "Sex and love" continúa a partir del 8 de mayo próximo en Zagreb (Croacia), para seguir en Serbia, Rumanía, Bulgaria y Azerbaiyán.



El cantante español formará parte un año más en las celebraciones del Día de la Independencia de México en Las Vegas (EEUU), donde actuará el 16 y 17 de septiembre en el The Colosseum del casino Caesars Palace, informó hoy el recinto hotelero.