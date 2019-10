Olivia Wilde, más solidaria que nunca

Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y como parte de esta celebración, la actriz estadounidense Olivia Wilde ("Rush", "Her") protagoniza un cortometraje de la asociación CoorDown.



La campaña se titula #HowDoYouSeeMe y busca dar una mejor perspectiva acerca de esta condición a través de la historia de Anna Rose Rubright, una joven de 19 años con síndrome de Down que cuenta cómo se percibe a sí misma. Esta chica vive en Nueva Jersey (EEUU), estudia en la universidad y trabaja en un centro de terapia física, además practica natación y baloncesto.



Según la ONG, Anna Rose "como muchas personas con síndrome de Down, solo quiere sacar todo su potencial y llevar una vida significativa".



"Me veo siguiendo mis sueños aunque parezcan imposibles, especialmente porque son imposibles. Me veo como una persona ordinaria con una vida importante, significativa y hermosa. Así es como me veo. ¿Cómo me ves tú?", dice Anna, que aparece al final del videoclip.



El proyecto fue creado por la agencia Saatchi & Saatchi para CoorDown, que han ganado diversos premios en el Festival Cannes Lions. En esta ocasión el cortometraje fue dirigido por Reed Morano con el que Olivia Wilde trabajó en Meadowland y actualmente en la serie "Vinyl", de HBO.