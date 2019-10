La historia de la mujer que quiso conocer al hombre que la violó

Cuando Carmen Aguirre tenía 13 años de edad fue atacada por un extraño en el bosque cercano a su casa, así comienza el relato de esta historia la BBC.



Era el verano de 1981 en Canadá, y el hombre era conocido como "el violador de la bolsa de papel". El apodo se debía a que eso era lo que le ponía a los niños sobre las cabezas para que no lo pudieran identificar.



Fue una experiencia que afectó profundamente sus relaciones afectivas, así como su carrera como actriz y escritora. Pero 33 años después decidió ir a conocer a su agresor, John Horace Oughton, en la cárcel.



Carmen sabía de la existencia del violador que había aterrorizado el área metropolitana de Vancouver durante años, como le contó a la BBC.

"Había oído sobre él antes de que me atacara, porque siempre estaba en las noticias y todo era muy sensacionalista".



Era un domingo y era el primer día soleado y caluroso del año, que es una gran cosa en Vancouver.



Mi prima, que tenía 12 años, y yo, nos pusimos nuestros vestidos de primavera y nos fuimos a pasear por la vecindad y terminamos en mi colegio, que estaba rodeado de un bosque. Vimos que iba a empezar un partido de fútbol entre un equipo canadiense y uno chileno.



Las horas de terror



Decidimos escondernos en el bosque, fumarnos el cigarrillo y luego ver el partido.Nos metimos en el bosque, como lo habíamos hecho desde que éramos pequeñas. No estábamos muy lejos: unos diez pasos adentro, de manera que podíamos ver la cancha.



Cuando íbamos a salir, escuchamos una voz que venía de detrás del árbol que teníamos al frente, diciéndonos que nos diéramos vuelta, pusiéramos las manos en nuestras cabezas y no miráramos para atrás pues tenía una pistola.



Inmediatamente nos pidió que le murmuráramos en el oído -para que no pudiéramos cambiarlas- nuestras direcciones, nombres de nuestros padres y teléfono; nos dijo si le decíamos a alguien qué había pasado, él iría a matarlos a todos.



Además me decía repetidamente: "eres una puta; sé que viniste aquí a encontrarte conmigo; teníamos un plan", todo para que mi prima creyera que yo la había llevado a propósito.



Tras unas dos horas de eso, empezó a amenazarme con que si no hacía el amor con él, me mataba. Y mi respuesta fue: no es amor, es violación, y prefiero morir. (Fui criada por una madre feminista radical y todo eso lo aprendí de ella: qué es violación, qué la agresión sexual, qué son relaciones sexuales consensuadas...).

.

Entonces me dijo que tenía un hacha y una sola bala; que iba a cortar a mi prima en pedazos y yo lo iba a ayudar y después usaría la bala para matarme.



Le dijo a mi prima que eso era lo que yo quería. Y ella le creyó.

Me dio 10 segundos para pensar y los contó en voz alta. Cuando llegó al final, mi prima me miró y me suplicó: "por favor, hazlo por mí".

Por eso lo hice.



La denuncia también tuvo su momento traumático



Cuando el ataque llegó a su fin, Carmen y su prima decidieron ir a denunciarlo a la policía, a pesar de las amenazas, señala BBC.



Yo estaba en estado de shock, estaba temblando de una manera tan descontrolada que casi no podía sostenerme de pie ni sentada, estaba sangrando. Mi prima también estaba en estado de shock.



En vez de llevarnos inmediatamente al hospital, tuvimos que darles un informe inicial, en el que formularon preguntas que ahora serían consideradas muy ofensivas: "¿Está segura de que usted no quería que pasara?", "¿Cómo estaba vestida?", "¿Esa es la falda que tenía puesta? Es muy apretada".



Reconocer al hombre que le dañó su vida



Enterarse de que se trataba del "violador de la bolsa de papel" le permitió sentirse menos culpable, pero no del todo. También hizo que el caso se tomara muy en serio.



"Era un psicópata conocido, y sigue siendo el peor pederasta en la historia de Canadá, por el número de víctimas.



A principios de la primavera de 1985, cuatro años después, Carmen recibió una llamada telefónica de la policía. Un hombre había sido apresado y ella debía ir con su prima a identificarlo.



"Cuando entré en la habitación, me dio vuelco el corazón porque había 12 hombres al otro lado del vidrio muy parecidos unos a otros.



Me estaba dando por vencida, hasta que se acercó el último y vi que tenía las manos empuñadas. No sé por qué me acordaba de las manos. Sentí escalofríos, fue instintivo: supe que era él.



Un encuentro para cerrar la herida



Tras asistir a 14 audiencias, Carmen y Laura, otras de las víctimas, preguntaron si lo podían visitar en la cárcel.



Estábamos preparadas para que nos culpara, pues eso era lo que hacía en las audiencias. Decía: "Yo soy la víctima. Estas niñas querían lo que les di", relata Carmen su trama a la BBC.



Lo saludé diciéndole: "¡Hola John, qué gusto volver a verlo!"



Lo hice porque ya nos conocíamos y porque cuando uno ha sido violado violentamente cuando niño pasa mucho tiempo preguntándose "por qué me pasó eso a mí".



Había llegado a la conclusión de que fue para enseñarme compasión. Eso es lo que siento por él, y eso lo agradezco, por eso le dije que era un gusto volverlo a ver.



El encuentro duró 5 horas y todo el tiempo negó que me había atacado hasta que, cuando le estaba describiendo lo que pasó, me preguntó si él me había vendado los ojos o si me había pedido que lo hiciera.



Le contesté que me obligó a vendármelos mientras me apuntaba con la pistola. Y contestó: "Eso me suena familiar".



"Ahora estoy curada, lo que no quiere decir que no siento nada respecto a la violación.



Cada víctima tiene que hacer lo que le ayude a sobreponerse.

A mí y a Laura nos hizo bien enfrentarlo, pero para otras víctimas quizás no sea lo indicado.