Trabajadores de la Caja aún no reciben aumento

Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) han amenazado con iniciar movilizaciones en los próximos días si la administración no cancela el incremento salarial del 8,5% y su retroactivo.



Luis Nogales, representantes de los trabajadores afectados, denunció que las autoridades regionales no cumplieron con el pago del beneficio laboral a más de 300 trabajadores a contrato indefinido.



“No descartamos ingresar en una huelga de hambre, hay muchas irregularidades en la CNS y los trabajadores nos sentimos afectados, por eso nos estamos declarando en emergencia y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que se cumplan nuestros derechos”, señaló Nogales.



El dirigente pidió a la Central Obrera Departamental (COD) que intervenga en este conflicto y abogue por derechos los trabajadores afectados.



EL DEBER Digital intentó comunicarse con el administrador regional de la CNS, Enrique Conde; sin embargo, desde la entidad sanitaria afirmaron que en los próximos minutos emitirán un comunicado al respecto.



Desde el primero de mayo rige en Bolivia el incremento salarial del 8,5% y el salario mínimo nacional (SMN)?de 1.656, 15% superior al de la gestión 2014.