Quintana: "Ciclo del MAS en el poder debe durar 100 años"

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró el viernes en Trinidad, que el ciclo que cumple el Gobierno no se terminará en poco tiempo sino que debe cumplir "50 o 100 años" porque se trata de un proceso revolucionario que está transformando Bolivia.

Quintana, cuya ratificación o remoción se conocerá el lunes 23, hizo un llamado a los funcionarios públicos para que defiendan el denominado "proceso de cambio" y garanticen la permanencia en el poder del actual partido en función de Gobierno.

"Hay algunos funcionarios públicos, no digo todos, que creen que este es un gobierno y que por lo tanto cumplen su ciclo gubernamental de cuatro o cinco años, ésta es una revolución, no es un gobierno, es una revolución y como toda revolución no se fija en el ciclo de Gobierno, es un ciclo temporal que tiene que durar 50 años, 100 años", dijo Quintana, citado por un cable de la agencia estatal ABI.

El ministro agregó que "aquel que no está dispuesto a defender y a morir en la trinchera de este proceso de cambio, está más cerca de la derecha y de la anti-patria".

Quintana además llamó a los funcionarios a estar preparados para los ataques de una oposición "que no entiende que nunca más será Gobierno".

El Gobierno a la cabeza de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) cumple este domingo 11 años. El primer mandatario rendirá un informe en el que comparará todo lo realizado en este tiempo en comparación a la época republicana.