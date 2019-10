Tribunal Supremo de Justicia niega libertad a empresario detenido

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frenó la intención del empresario camionero Luis Sejas de recuperar su libertad alegando la duración máxima de su detención preventiva en el penal de Palmasola imputado por el delito de narcotráfico dentro del proceso de extradición solicitado por Argentina.



Sejas recurrió al último tratado de cooperación jurídica entre Bolivia y Argentina, aprobado en agosto de 2015, que establece un plazo para la detención preventiva de un extraditable de 45 días, pero que, según el TSJ, esa normativa no está en plena vigencia y el pedido de extradición del empresario está regido por el tratado de Montevideo de 1889.



La magistrada relatora del caso, Rita Nava, informó de que la solicitud de extradición de Sejas está enmarcada al tratado de Montevideo de 1889, consiguientemente el nuevo tratado, de agosto de 2013 que recién fue promulgado por Bolivia en agosto de 2015, no le alcanza al empresario y por eso fue rechazada la cesación del mandamiento de detención preventiva dispuesta en marzo pasado.



El magistrado Fidel Marcos Tordoya afirmó que Sejas solicitó su libertad por duración máxima de la detención preventiva en el marco de un reciente tratado de extradición entre Bolivia y Argentina que todavía no está en plena vigencia. “Hemos constatado de que no se cumplió todavía ese plazo máximo y por esa razón es que el TSJ negó la solicitud de libertad de Sejas”, sostuvo.



Según Tordoya, el TSJ evidenció que Sejas tiene asuntos que aclarar con el Ministerio Público en Santa Cruz. Si bien Argentina no completó la documentación oficial para la extradición, el TSJ prevé que el fallo en el fondo sobre la extradición de Sejas se conocerá en junio.