El doble de Messi también se casa en Rosario

La presencia de un doble de Messi en la puerta del casino donde se celebrará la 'Boda del año' es una de las grandes atracciones de la jornada. Se trata de Álex, un brasileño que tiene un gran parecido físico con el azulgrana. Este viernes se robó las cámaras porque supuestamente montará su boda afuera del local donde se casará Lionel.

Álex apareció afuera del casino junto con su grupo de amigos, con la idea de casarse el viernes, a la misma hora que Leo y Antonela. “Vamos a poner un altar aquí, encima de la acera”, dijo uno de sus amigos, que trabaja en una productora de televisión y que podría estar detrás de todo el montaje.

La gente no sabe si creer o no la historia de la boda del 'otro Messi', pero ante la imposibilidad de acceder al hotel o a los invitados del enlace, Álex fue ganando protagonismo. Y es posible que el viernes, a la hora de la boda, vuelva a captar la atención de todos aquellos medios que no lograron acreditarse y que estarán haciendo guardia a las puertas del hotel. Montaje o no, en Rosario se casarán Messi y Antonela, y a la misma hora (18:00 hb) lo harán también su doble Álex y su novia Andressa.