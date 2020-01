Barrios en proceso de cambio

El tránsito al año 2017 confirma una tendencia que empezó hace lustros y quedó consolidada durante el proceso de cambio –ya decenal–, sobre todo después de la construcción improvisada y descoordinada del teleférico.

Sopocachi ha dejado de ser el barrio emblemático del apogeo paceño; barrio de diseño armónico con veredas arboladas y parques continuos, casi cada cinco cuadras, entre ellos el más famoso y recordado, el mirador El Montículo, datado en 1898. Las construcciones apuradas de edificios son una carga de sombra y de movimiento que no puede ser soportado por sus estrechas veredas. Surgen casas del peor estilo andino, ladrillos sin planos, calaminas y no tejas, puertas de acero para albergar tiendas y ya no zaguanes ni porches con maceteros.

El colapso de los sistemas de agua potable, de alcantarillado, de parqueos y calzadas está anunciado y ya se siente. Diariamente revientan cañerías de la empresa emblemática del MAS –Epsas–, incapacitada para enfrentar estas presiones por su administración político-partidaria y no técnica.

El teleférico no fue una solución, sino un problema más para el transporte público con una aparente conexión rápida a El Alto, pero sin contemplar qué pasa con los miles de personas que ahora disputan a los vecinos un vehículo al centro, a Miraflores o a otras zonas. La plaza España es la nueva Pérez Velasco. Como tal está repleta de dinámicos puestos de venta callejeros, incluso en autos parqueados. Ofrecen camisetas deportivas, calzados de toda procedencia, más allá una señora vende chompas o blusas. Vendedoras de pan compiten con las antiguas panaderías legales y en pleno césped hay ofertas de la gastronomía nacional, más baratas que los restaurantes controlados por la sanidad municipal.

Lo más notable es cómo desaparecen los oficios barriales. En vez del zapatero, está una entidad minera. La librería que surtía a todos los escolares está ocupada por una representante internacional. Hay un canal paraestatal, una recepción del Ministerio de Gobierno, una semiclandestina red de inteligencia, en vez de la costurera, de la peluquera y del ‘arreglatodo’.

Decenas de perros sustituyen a los chiquilines que otrora llenaban el montículo. Ya no hay hogares, sino departamentos; ya no familias, sino parejas o solitarios habitantes. Aún recuerdo cómo corrían los niños por todo el monte. Sus antiguas casas son ahora oficinas de empresas públicas que no tienen ningún cariño por la zona. No salieron con sus juguetes el 25 de diciembre, como era tan usual, ni con sus risas cantarinas