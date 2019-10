Cientos de besos para recordar el fin de guerra

Cientos de parejas recrearon este viernes en Nueva York el célebre beso de Times Square, una foto tomada el 14 de agosto de 1945 por el fotógrafo Alfred Eisenstaedt y que se convirtió en símbolo del fin de la Segunda Guerra Mundial.



La foto muestra a un marinero estadounidense besando a una enfermera vestida de blanco.



Los hombres que participaron de la recreación llevaban un gorro blanco de marinero, mientras que las mujeres portaban el delantal de enfermera. Algunos recrearon el traje exacto que llevaba la pareja hace 70 años.



Todos se besaron, con la misma pose original, para alegría de los turistas que visitaban la famosa plaza neoyorquina.



Una escultura de varios metros de altura, réplica de la pareja del beso famoso, fue instalada en Times Square para la ocasión.



La historia de la imagen original



En la tarde del 14 de agosto de 1945 más de dos millones de personas llegaron hasta la plaza donde estaba instalado entonces el diario New York Times, para escuchar las últimas noticias, y un enorme grito de júbilo saludó el anuncio del fin de la guerra, contó uno de los organizadores.



La foto de Eisenstaedt fue publicada una semana más tarde por la revista Life.



El fotógrafo no preguntó entonces los nombres a los fotografiados, cuyo rostro no se ve claramente, y su identidad sigue siendo un misterio. Desde entonces, once hombres y tres mujeres han afirmado que eran las personas de la fotografía.