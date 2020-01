EL DEBER en la segunda hidroeléctrica más grande del mundo

La hidroeléctrica binacional Itaipú, construida por los Gobiernos de Brasil y Paraguay, ubicada a 14 kilómetros de la ciudad brasileña de Foz do Iguazú (en el lado brasileño), es considerada la segunda más grande del mundo y la número uno a escala mundial en generación de energía eléctrica.



EL DEBER visitó las instalaciones de esta colosal infraestructura, conformado por 20 turbinas que generan 14.000 megavatios de energía eléctrica. Producción que cubre el 20% de la demanda brasileña y el 75% de la demanda paraguaya.



La Hidroeléctrica Binacional Itaipú no solo genera energía para ambos países, sino que también es uno más de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad brasileña de Foz do Iguazú.



La firma Parque Tecnológico Itaipú (PTI) administra el lado brasileño, y de acuerdo con datos oficiales hasta la fecha han visitado más de 20 millones de personas de diferentes nacionalidades la han visitado.



El costo del ingreso a esta generadora de energía limpia y renovable es de 30 reales (58 bolivianos). El valor contempla un recorrido a bordo de un bus, un guía turístico que va explicando las características técnicas mientras el turista disfruta de una vista panorámica.



Desde el bus se puede contemplar las enormes tuberías de presión, los tubos por los cuales fluye el agua que genera la energía eléctrica para Brasil y Paraguay.



Además hay otro recorrido especial, el turista puede ver de cerca la usina, la arquitectura, sentir la vibración de una de las tuberías por donde pasan 700.000 litros de agua por segundo.



Se puede acceder a la sala de comando, donde técnicos brasileños y paraguayos monitorean la producción de energía.



Además se puede visitar el refugio biológico Bella Vista, que incluye una caminata de dos kilómetros por un sendero del bosque nativo Bella Vista y apreciar animales nativos de la región.



Quieres ver las estrellas, la visita a Itaipú también te permite acceder a uno de los observatorios que cuentan con potentes telescopios que te harán ver el sol, la luna, las estrellas y las galaxias.



Antes las visitas guiadas a Itaipú solo eran cuatro, dos por la mañana y dos por la tarde. Sin embargo, ante la gran demanda de turistas los recorridos se incrementaron. Las visitas empiezan a las 8:00 y permanecen habilitadas hasta las 16:00 (los buses tienen una frecuencia de una hora).



La presa tiene 8 kilómetros de extensión, 196 metros de altura, tiene siete canales que permiten descargar el agua cuando el caudal del río Paraná es demasiado y tiene la capacidad máxima de descarga de 62.000 metros de agua por segundo. Solo el 10% del año el vertedero está abierto durante el año.