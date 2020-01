El Defensor confirma saqueos y hombres armados en Achacachi

Un día después de los enfrentamientos entre vecinos y partidarios del Alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, la población vive en tensión y una jornada de saqueos. Incluso los periodistas son víctimas de la violencia.

Los campesinos de comunidades aledañas llegaron a Achacachi y saquearon tiendas, rompieron vidrios de los vehículos y amedrentaron a los periodistas que cubren la noticia. Muchos de los pobladores que no están involucrados en la protesta, que terminó en forma violenta, optaron por salir de la población.

Las oficinas de Fejuve y algunas casas fueron destruidas con palos y fierros. Mientras tanto, se informa que el Defensor del Pueblo intenta agilizar algún acuerdo. La marcha que derivó en violencia se realizó en apoyo al alcalde.

Los manifestantes también se llevaron los instrumentos de trabajo de un periodista de EL DEBER y un fotógrafo.

También hay heridos



Nueve heridos, uno con fractura, la casa del alcalde y su vehículo totalmente destruidos, constituyen el resultado de esos enfrentamientos y llevó a la Policía a desplazar dos contingentes de policías para evitar mayores desmanes.



En el tercer día de conflicto, las calles del pueblo se asemejan a peatonales donde trajinan los pobladores en medio de comercios cerrados y suspensión de actividades; mientras policías y militares parecen ajenos al conflicto y permanecen en las afueras de la población.



El alcalde Ramos no está en el pueblo, dialogó con el Defensor del Pueblo en la vecina población de Warisata, pero no regresó a sus oficinas y el municipio está cerrado por tercer día.



El director del hospital de Achacachi, Boris Enriquez, confirmó que atendieron nueve casos de heridos, ocho de ellos leves y uno que tiene fractura en su pierna izquierda y desmintió que hubiera bajas en el conflicto porque ellos no atendieron ningún caso trágico.



Hoy en la mañana, los campesinos de los 13 cantones de Achacachi preparaban una marcha de apoyo al alcalde y advirtieron que no permitirán ninguna intención de revocar el mandato del burgomaestre.

El Defensor del Pueblo informó que se ha iniciado el diálogo y lamentó la violencia en la que derivó la marcha. "Sabíamos que había la presencia de rifles, por eso hemos comunicado a la gente, para que permanezca en sus domicilios y estén segura. Había al menos tres rifles Mauser en la marcha", dijo Tezanos.

"Las personas que tienen acopiadas ladrillos, se los destruyeron. Se han visto personas que se llevaron bienes como cocinas, el saqueo duró al menos 15 minutos. La Defensoría ha estado en permanente comunicación con la Policía. Se han registrado robos y otros hechos vandálicos", explicó.

La Policía se siente rebasada. El presidente de Fejuve de esta población también fugó del lugar porque supuestamente recibió amenazas a su integridad.