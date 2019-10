Emisario de la ONU traza estrategias con Morales

El presidente Evo Morales y el secretario general para el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Janos Pasztor, discutieron en Palacio de Gobierno las estrategias previas a la Conferencia sobre esa problemática que tendrá lugar en París.



"Tenía una reunión privada con el presidente sobre los preparativos para la Conferencia sobre Cambios Climáticos en diciembre de este año que será en París. Hemos discutido la estrategia del Secretario General y también sus ideas y visión sobre la participación de jefes de Estado en este proceso", señaló el representante.



En la cumbre, según explicó el delegado, se abordarán temáticas muy importantes que el máximo representante del organismo internacional, Ban Ki-moon, hizo conocer al primer mandatario, que además estará presente en un encuentro selecto el próximo 27 de septiembre.



Durante una conferencia de prensa, hace un par de semanas, Morales informó que "hace dos tres días me llamó el Secretario General de las Naciones Unidas, el hermano me dijo, me invitó a una reunión selecta de presientes, expertos con el tema de medio ambiente".



Conoce más: ONU convoca a Morales a reunión selecta por clima



En ese entonces el presidente explicó que ahora "Bolivia es referente internacional en la defensa y cuidado del medio ambiente, aspecto que consolidó gracias a sus políticas sociales y económicas".