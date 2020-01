Ministra sugiere a médicos acudir al Tribunal Constitucional

La ministra de Salud, Ariana Campero, sugirió al Colegio Médico de Bolivia, acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dejar de lado el paro de actividades que perjudica a la población.



"Si están tan seguros de su posición de inconstitucionalidad de estos decretos que presenten su demanda ante el Tribunal Constitucional que es la autoridad competente, pero no tienen por qué negarse a través de un paro de salud", dijo.



El miércoles y el jueves, los médicos cumplieron un paro de 48 horas en rechazo a la Ley de Libre Afiliación y la Autoridad de Fiscalización, normas que aseguran son inconstitucionales.



Campero, en entrevista con Cadena A, manifestó que el Gobierno apuesta por el diálogo para evitar la suspensión de los servicios de salud, en todo caso dijo "queremos escuchar razones" antes de ir al paro.



Sin embargo, ayer el diálogo no prosperó debido a que mientras se instalaba el encuentro entre médicos y Gobierno, el Defensor del Pueblo presentaba un recurso de 'acción popular', que los médicos calificaron como una "puñalada".



La ministra aclaró que el Ejecutivo y sobre todo su despacho no tienen nada que ver con ese recurso planteado ante la justicia, pues el Defensor del Pueblo pide constantemente informes al ministerio que dirige en un rol de fiscalización.

De acuerdo con el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, la autoridad del área los convocó para el próximo lunes a las 9:00, cita a la que dijo asisitirán.