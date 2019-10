Evo tilda de 'política' la medida del transporte

El presidente Evo Morales tildó como "político" la intención de la dirigencia del transporte pesado de bloquear las principales vías nacionales. El mandatario lamentó que "algunos" dirigentes intenten vulnerar disposiciones tributarias, a pesar de que se acordaron cambios al Código Tributario con el sector. La Policía desbloqueó las carreteras que estaban tomadas por los choferes.



"Es un bloqueo, si es que existe, porque hace media hora no había nada, de carácter político y no de reivindicación económica. Tiene que haber penalidades para algunos por el tema de impuestos, para nosotros es sagrado. El ministro de Economía (Luis Arce) acordó con ellos y se modificó la ley, veo contradicciones en ellos", cuestionó el jefe de Estado en conferencia de prensa en Cobija, Pando.



Morales señaló que en el país no existen bloqueos y que la Policía intervino la movilización en Santa Cruz y Cochabamba, principales regiones donde se intentó impedir el paso de vehículos. En La Paz, el líder del transporte pesado, Raúl Rivadeneira, señaló que no se decidió bloquear las conexiones viales en ese departamento.



El Gobierno, a través del vicepresidente Álvaro García, reiteró el llamado al diálogo al sector movilizado. El ministro de Economía, Luis Arce, esperó a la dirigencia en La Paz y hasta las 10.30 no había llegado ningún representante del transporte hasta su despacho.



El jefe de Estado lamentó que el sector haya decidido "perjudicar" al pueblo boliviano a pesar de que se modificó el Código Tributario a favor del transporte pesado. "Todos debemos cumplir con los impuestos, hay multas y se deben respetar", resaltó.