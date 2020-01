Argentina pide a Bolivia captura del padre del exministro Pérez

El Gobierno boliviano confirmó esta mañana que existe una orden de captura internacional para el padre del ex ministro de Gobierno, Jorge Pérez, y pidió que Argentina cumpla los procedimientos para su entrega. El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, declaró por su parte que ya está “todo hecho” y que espera que el Gobierno boliviano, a través de su justicia y su Policía, haga lo que corresponde.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó esta mañana que la orden de captura está colgada en la página oficial de Interpol, que Jorge Pérez Ardaya es padre de la exautoridad de Gobierno, pero no hay registro de Migración hacia su salida a la Argentina el año 2006.



Pérez Ardaya fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), junto a 19 personas en diciembre de 2006 y todas ellas fueron acusadas de portar de diversas formas 18 kilos de cocaína. El hombre, confirmó el Ministro, estuvo detenido y fue beneficiado con medidas sustitutivas, pero éstas fueron violentadas, y Argentina emitió una orden de captura en 2009. El Ministro pidió a las autoridades del vecino país que activen las modalidades establecidas para la notificación, para que se proceda con la solicitud.



“El Ministerio de Gobierno no encubre, no protege, no socapa absolutamente a nadie, sea quien sea, sea la persona que sea, de tal modo que si este tema hubiera sido objeto de una notificación de tal manera que active los procedimientos, lo hubiéramos hecho”, y ratificó que Pérez Ardaya se encuentra en Bolivia y que tiene una fuente laboral acreditada.



Por su parte, el embajador Álvarez manifestó al respecto que “en Argentina hay un pedido de captura de Interpol, así que yo creo que el Gobierno boliviano a través de su justicia, de su policía, actuará como corresponde. No es más, ya está todo hecho”. Acotó además que presume que se acusará al juez en Argentina que dictó su liberación en su momento. No sé qué puede pasar de ahora en más”.