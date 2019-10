Rescatan a un caballo enfermo y abandonado

Los vecinos de la zona La Moliendita, en la Villa Primera de Mayo, se conmovieron al ver un caballo abandonado por su propietario, porque estaba enfermo y no podía pararse, por lo que llamaron a las autoridades.



Según los vecinos, por la mañana habían otros equinos con las patas amarradas, pero luego fueron llevados por su dueño, quedando solo el que no podía pararse.



Los voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales (Soprama) acudieron al llamado de los pobladores y se llevaron al caballo para darle asistencia.



Roberto Sandro Fernández, presidente de Soprama, lamentó el maltrato que sufren estos animales, dado que no es el único caso que se presenta en la ciudad, pese a que existe una norma que los protege. Comentó que recientemente asistieron a otro caballo víctima de maltrato en el barrio Toborochi.