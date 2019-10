Privados ponen en duda inicio de inscripciones

La presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop), Isabel Zotez, señaló que "no existen las condiciones de aperturar las inscripciones porque el incremento es insuficiente", en referencia al 4% de alza que dispuso el Ministerio de Educación para las pensiones.



"El Gobierno está queriendo eliminar la educación privada, esta decisión unilateral del 4% significa falta de democracia y participación de consenso. Nos preocupa mucho ese porcentaje porque no es suficiente para que funcionen los establecimientos", sostuvo la representante.



Zotez adelantó una reunión para la tarde de este viernes entre todos los propietarios de unidades educativas para asumir medidas de presión frente a la "drástica determinación" asumida por el Gobierno respecto al incremento de las mensualidades.



"Están expresando con mucha preocupación todas las filiales. Están en una situación difícil porque no es suficiente el 4%. Algunos (establecimientos) no pudieron siquiera honrar sus compromisos económicos con los docentes", agregó.



En la víspera, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, sostuvo que el porcentaje no es negociable. El lunes deberán iniciar las inscripciones en todo el territorio nacional.



Habilitan línea para denuncias



La línea telefónica gratuita 800 10 0050 fue habilitada por el ministerio de Educación para que cualquier persona pueda denunciar alguna irregularidad en el proceso de inscripción escolar de esta gestión, como el incrento de las pensiones en el sector privado.



“Las denuncias llegarán directamente a la Unidad de Transparencia del Ministerio, que se moviliza inmediatamente para verificar las denuncias para poder establecer las sanciones”, aseveró el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, en entrevista con Bolivia TV.