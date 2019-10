Justicia peruana rechaza extradición de Belaunde

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró inprocedente el pedido de extradición de Martín Belaunde Lossio presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción del Perú, según reportan medios de ese país.



El titular de esa sala, Javie Villa Stein, afirmó en conferencia de prensa que el fallo se emitió conforme a la legislación de ambos países y los tratados internacionales.



Asimismo, indicó que los argumentos presentados a favor de la extradición carecían de sustento y que las acusaciones por peculado y asociación ilícita para delinquir no tenían suficientes elementos probatorios.



"No se trata pues de fabricar delitos a la carta, se trata de hacer las cosas bien, porque un poder judicial independiente, una sala penal independiente que respeta el principio de legalidad no puede hacer las cosas por preferencias o voluntades políticas, tiene que hacer las cosas conforme al derecho y conforme a la ley", manifestó la autoridad.



Acusación de lavado es rechazada



Respecto al pedido hecho por la Fiscalía para incluir en el caudernillo de extradición la acusación por delito de lavado de activos, aclaró que fue rechazada para no postergar la audiencia y no porque fuera una figura legal inadmisible en el caso.



"En cuanto al lavado de activos nuestro tribunal no ha rechazado esta figura, lo que ha dicho es que no procede postergar la audiencia para incluirlo", señaló Villa.



"En todo caso, se reserva el derecho y queda a salvo el derecho de interponer por lavado de activos, en su oportunidad, un pedido en ese sentido, pero como es natural siempre sujetos al pedido de legalidad", añadió.



Mientras, en Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó en la víspera la solicitud de suspensión de detención domiciliaria presentada por la defensa de Belaunde y fijó un plazo hasta el 21 de marzo para que las autoridades peruanas formalicen la extradición.



El ciudadano peruano permanece en un domicilio de la ciudad de La Paz, mientras que sus abogados preparan la apelación a la negativa de refugio político dictada por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).