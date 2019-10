Zapata deberá pagar casi 500 bolivianos de multa

Gabriela Zapata, empresaria y exnovia del presidente, Evo Morales, no se presentó como jurado electoral y será sancionada con una multa de 492 bolivianos, según dijo a EL DEBER Rodrigo Maldonado, notario en el colegio Loretto de La Paz



"El jurado electoral es susceptible al 30 por ciento del Salario Mínimo Nacional, que es aproximadamente como 492 bolivianos que deberá cancelar", manifestó el personero electoral, que explicó que con cuatro de los integrantes de la mesa, se procedió a abrirla.



Conoce más: Expareja de Evo debía ser jurado pero se excusó



"No se presentó en la apertura, quizá venga a votar, pero tiene todo el derecho de no venir a sufragar. Ella figura en la lista que nos entregaron y nosotros tuvimos que abrir con cuatro personas la mesa", aseveró uno de los otros jurados.



Video de la molestia por su ausencia:,

#ReferendoBO Molestia en la mesa de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales. No se presentó como jurado electoral #UstedDecidePosted by EL DEBER on domingo, 21 de febrero de 2016

La Gerente Comercial de la empresa Camc Engineering (Camce) Bolivia Branch, fue designada y notificada como jurado, pero no se presentó. En su contra existe una denuncia por tráfico de influencias sobre los millonarios contratos con el Estado.