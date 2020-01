El pedido es profundizar la investigación en Yacimientos

El senador opositor Óscar Ortiz afirmó ayer que los cinco funcionarios de YPFB, detenidos preventivamente por supuestas irregularidades en la contratación para la compra de tres equipos de perforación de última tecnología, declararon que actuaron por órdenes superiores. En este sentido, exigió que en la investigación se incluya a todos los altos mandos de la estatal petrolera que participaron del proceso de adjudicación del contrato, y entre ellos al presidente de YPFB, Guillermo Achá.

“Tuve la oportunidad de acompañar por unas horas la audiencia de los aprehendidos por el caso taladros y siempre sostuvieron que actuaron bajo instrucciones superiores”, señaló Ortiz.

A su vez, Luis Felipe Dorado, diputado de Unidad Demócrata, remarcó que el caso de los taladros se debe profundizar, para de una vez conocer cómo es el accionar de las autoridades jerárquicas de la estatal petrolera cuando se trata de millonarias adjudicaciones y donde están en juego el patrimonio de los bolivianos.

Más allá de lo técnico

Gabriel Gaite, analista en hidrocarburos, sostuvo que el caso de los taladros ya pasó el aspecto técnico y que ahora es la justicia la que debe investigar y transparentar el trabajo que se realiza en YPFB.

Gaite precisó que en esta instancia no importa el rango y que si la justicia determina que hace falta escuchar al titular de Yacimientos, este se debe presentar y brindar toda la información que permita esclarecer este caso, en el que hay millones de dólares que no son del Gobierno, sino el resultado del aporte de los bolivianos.



Para el economista Jorge Rosales, la investigación debe determinar si hubo o no daño al Estado y si de alguna manera la conducta de los involucrados buscó lograr un beneficio particular a costa de un emprendimiento estatal.

Rosales precisó que no se podrá tener una conclusión, sino que solo se podrá esperar que la justicia logre su objetivo, que es encontrar responsables por el bien común. /JCS