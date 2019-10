Alcaldía recategoriza tributos y niega aumento

Tras las protestas de la Fejuve en las primeras horas de este viernes por denuncias de un incremento en los impuestos por bienes inmuebles, el secretario municipal del Servicio de Recaudaciones (SER), Fernando Mustafá, salió a explicar en conferencia de prensa que no se trata de un incremento sino de una recategorización.



“Estoy aquí para parar una ola de rumores y desinformación con respecto a un segundo incremento de impuestos de inmuebles. Quiero enfatizar que no ha subido ningún impuesto y siguen siendo los mismos desde hace 19 años”, manifestó Mustafá.



No obstante, afirmó que se recategorizó todos los inmuebles dentro del cuatro anillo por el valor que tienen.



“Excepto los condominios que van de la Bánzer al octavo anillo y los del sur, (los inmuebles) han sufrido una recategorización de sus valores por un estudio que se hizo hace mucho tiempo donde se muestran los valores reales de los inmuebles”, explicó.



El funcionario municipal no especificó cifras ni montos que los vecinos deberán pagar por impuestos en las zonas recategorizadas y dijo que las denuncias de incrementos son por errores en el sistema informático de la Alcaldía, que fue supuestamente hackeada.



“La ciudad está siendo atacada por grupos interesados en desestabilizar el Gobierno municipal y que inclusive se dieron medios para hackear nuestra página web y mostrar valores de incrementos en los impuestos que no son reales”, dijo.



Mustafá explicó que se recategorizó de acuerdo a las zonas y vías comerciales.



“Por ejemplo, en la Monseñor Rivero y la Banzer antes pagaban lo mismo que en el Plan Tres Mil y pagaban mucho menos que en el casco viejo, porque estaba categorizada como zonas 2,4 6 en un rango de 1 al 16”, indicó.



Mustafá dijo en la ciudad solo existe 29 casas de lujo declaradas y que hay casas en el barrrio Equipetrol que pagan el mismo monto que una casa en el Plan Tres Mil, Pampa de la Isla y Los Lotes.



Al final de la conferencia, funcionarios de la Alcaldía interrumpieron la explicación de Mustafá aduciendo que ya era hora del almuerzo.



El presidente de la Fejuve, Omar Rivera, dijo a EL DEBER que Mustafá le explicó brevemente la recategorización y pidió más información detalla en documentos para esta tarde.