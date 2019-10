Cívicos potosinos rechazan diálogo con el Gobierno Nacional

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocaron la mañana de este sábado al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) a dialogar sobre las demandas que este sector exige desde casi una semana.



Los ministros esperaron la presencia de los representantes de Comcipo pero estos solo asistieron para presentar una carta de rechazo a la reunión convocada por el Gobierno.



El dirigente del Comcipo, Johnny Llaly, informó que esta entidad no asistió porque que no desean “dialogar” con ningún ministro y esperan que una próxima reunión sea con el presidente Evo Morales en la ciudad de La Paz.



Asimismo, declararon un cuarto intermedio hasta el día lunes, y retomarán las movilizaciones con una nueva estrategia y mayores medidas de presión bajo el pedido de sus demandas.



Gobierno lamenta la intransigencia de los cívicos



Por su parte, los ministros Quintana y Romero, lamentaron la intransigencia de los dirigentes potosinistas al no acudir al diálogo convocado, pero afirmaron que seguirán esperando para abrir una mesa de concertación, si es posible 24 horas al día.



"La carta señala que solamente hablarían con el presidente Evo por no tener respuestas favorables de parte de la comisión de ministros. Las respuestas no van a ser favorables para el señor Llaly sino para el pueblo de Potosí. Como ministros, como gabinete tenemos respuestas ampliamente favorables para el departamento, cada uno de los ministerios ha hecho su trabajo estamos cumpliendo con gran parte de los 26 puntos que están establecidos en el pliego de Comcipo y por lo tanto lamentamos una vez más esta actitud caprichosa intransigente del señor Llaly", explicó Quintana.



No obstante, el ministro de la Presidencia dijo que ratifican la voluntad del Gobierno Nacional para continuar con el diálogo.



"Tenemos las puertas abiertas, el momento que el Comité Cívico considere oportuno restablecemos ese diálogo para abordar todos y cada uno de los temas que están establecidos en su pliego de peticiones, una vez más decirle al pueblo potosino que hemos cumplido con gran parte de los 26 puntos establecidos en el pliego", refrendó la autoridad.



Demandas



Los pobladores de la región potosina exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento de varios compromisos como la instalación de una fábrica de cemento y otra de vidrio, la construcción de hospitales, un aeropuerto, y la preservación del Cerro Rico, donde se explota plata desde el siglo XVI.



El día viernes representantes de Comcipo marcharon por las principales calles de La Paz y trataron de ingresar a la Plaza Murillo.