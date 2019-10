El cardenal no podrá acompañar al papa en su gira por Bolivia

Herland Vaca Díez, nefrólogo que forma parte del equipo médico que atiende al cardenal Julio Terrazas, afirmó que el prelado vallegrandino no podrá acompañar al papa Francisco en su visita programada a Bolivia en julio.



“No, el cardenal no puede acompañar al papa en su gira a todo el país. Yo creo que el cardenal, Dios quiera, que esté en condiciones para recibirlo, para conversar, para estar con el papa, pero él no puede desplazarse físicamente”, afirmó Vaca Díez.



Este martes se cumple el cuarto día de internación del cardenal Julio Terrazas en la clínica Urbarí. El líder de la iglesia católica cruceña fue ingresado en el sanatorio el viernes 10 de abril con un cuadro de desnutrición y deshidratación.



El galeno aseguró que su estado no es grave; sin embargo, expresó que lo delicado del cardenal es que se encuentra recibiendo alimentos a través de una sonda, pero no está recurriendo al uso de oxigeno para respirar.



“Aprovechamos la hospitalización para hacerle otros estudios y verificar cuánto estaba funcionando su corazón y los riñones. Hemos constatado que el corazón está bombeando muy poquito. La fuerza contráctil del corazón está disminuida al 20%, la función renal está entre el 10% y el 15%. Eso es muy poquito riñón y corazón”, acotó Vaca Díez.



El grupo médico que lo asiste decidirá el tiempo que permanecerá internado, aguardan que mejore la función cardíaca y renal para continuar su tratamiento en su domicilio.