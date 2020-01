Travesía de 682 km liberará a los nueve luego de 101 días

El Gobierno pagó la multa de $us 48.000 al Juzgado de Pozo Almonte (Chile) y consiguió la orden de expulsión para los dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia, que hasta la madrugada de hoy guardaban detención en la cárcel de Alto Hospicio, confirmó René Martínez, ministro de la Presidencia. Así, a 101 días de su arresto, lo único que separa a los bolivianos de sus hogares es un peregrinaje por tierra de unos 682 kilómetros hasta La Paz, donde, se supo, serán recibidos con honores por Evo Morales, que los llegó a llamar ‘mártires de la reivindicación marítima’.

El capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán fueron arrestados el 19 de marzo en la frontera en un operativo en el que, de acuerdo con los bolivianos, perseguían a camioneros contrabandistas.

Condenados en Chile por robo con intimidación, porte ilegal de armas y contrabando, el operativo de expulsión de los nueve arrancará desde la madrugada. “Por razones de seguridad no podemos revelar la hora exacta”, explicó Martínez, para luego ratificar la postura del Gobierno boliviano que ve la detención, juicio y sentencia de los bolivianos como una injusticia.

De Alto Hospicio a Colchane son, aproximadamente, cuatro horas de viaje por carretera.

Entre 10:30 y 11:00, según el Gobierno, militares y aduaneros llegarán al puesto de Migración de Colchane, lado chileno de la frontera, donde los familiares de los nueve y Carmen Almendras, viceministra de Gestión Institucional y Consular, los aguardarán para un reencuentro íntimo, antes de retomar viaje a La Paz.

Si no hay demoras extras, el trámite de migración no durará más de una hora y el viaje de Pisiga, ya en territorio boliviano, hacia Oruro puede tomar entre tres y cuatro horas más. Es decir, pasarán por esa ciudad cerca de las 16:00, donde el gobernador Víctor Hugo Vásquez ofreció organizar una recepción para los repatriados, aunque luego aclaró que no quisiera forzar actos si hay otras prioridades previstas.

“Solo habrá dos actos: uno al cruzar Colchane, donde por razones humanitarias pedimos la comprensión para este reencuentro privado; el segundo será más o menos después de las 19:00 con el presidente, o bien en Palacio o bien en la Residencia”, explicó el ministro de la Presidencia, el vocero del caso.



En la sede de Gobierno los espera la ratificación de sus puestos de trabajo, algo que ha confirmado ayer Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), un reconocimiento de la Cámara de Senadores por “su lucha contra el contrabando” y el aplauso de los movimientos sociales aliados al Gobierno, un trato totalmente contrario al de “delincuentes comunes” que recibieron en Chile, en palabras del diputado miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud.

Anoche, cerca de las 22:00, al auspicio de la Cancillería, un bus partía desde La Paz hacia la frontera con Chile. Según los medios estatales, allí viajaron los familiares de los condenados.

La expectativa de las familias

Con el reencuentro a unas horas, los familiares de los nueve bolivianos empezaron a hablar de sus expectativas, por ejemplo, el futuro laboral o las posibles secuelas sicológicas que pudiesen haber causado las golpizas recibidas tras la detención.



“No estamos preocupados por la continuidad laboral de los muchachos. En la Aduana Nacional de Bolivia han asegurado que así será, incluso le debo decir que mes a mes nos hicieron llegar sus sueldos”, contó Carmen Bustillos, madre de uno de los siete aduaneros detenidos.



Sara Rada, otra madre de familia, dijo por su parte que el futuro laboral de los nueve, su reincorporación, no se ha tocado con nadie. “Yo pienso que recién lo haremos. Mañana en la reunión con el presidente Evo Morales seguramente lo trataremos. Lo ideal es que regresen a sus fuentes laborales sin problemas, aunque espero que les den unos días”, ha solicitado Rada.

Sin abundar, el ministro de la Presidencia ha dicho que la reincorporación laboral de los repatriados ya fue confirmada y que luego, tras la reunión de los condenados con Evo Morales, se resolverán todas esas dudas.

Ardaya, que en todo momento aclaró que el vocero es el ministro Martínez, corroboró sin embargo que la reincorporación de los nueve “va ser inmediata”. Sobre la petición de unos días para ver sus temas personales y de salud, la presidenta ha dicho: “Quizás les demos una pausa para que puedan recuperarse”.

Uno de los nueve, en la mira

Una reunión en la población fronteriza de Sabaya (Oruro) determinó viajar a la frontera para exigir que uno de los aduaneros (a quien acusan de presuntos chantajes relacionados con camiones de contrabando) no continúe el viaje hasta la sede de Gobierno.



Se consultó al gobernador Víctor Hugo Vásquez por el caso y él contestó así: “espero que nada empañe un hecho que debe priorizarse, que es el reencuentro familiar. Sugiero a todas las autoridades originarias que no perturben ese encuentro. Habrá tiempo para solucionar los problemas”.

Fuentes de las Fuerzas Armadas de Bolivia señalaron que los dos militares condenados en Chile, por norma, pueden ser sometidos a un proceso interno por la pérdida de sus armas, pese a que es público el hecho de que los carabineros chilenos se las secuestraron. Para el Ejército, perder un arma es una falta grave y en algunos casos se sanciona al infractor con la baja. Ninguno de los familiares de los militares quiso hablar de ello.

El Senado los distinguirá por luchar contra el delito

La Cámara de Senadores aprobó ayer una declaración camaral de reconocimiento a los nueve bolivianos que fueron detenidos en Chile “en el cumplimiento de su deber al luchar contra el contrabando”, informó un comunicado oficial de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Rendir un justo y merecido reconocimiento a los nueve hermanos bolivianos detenidos en Chile que en cumplimiento de sus deberes fueron injustamente detenidos y procesados por la justicia y el Gobierno chileno, demostrando patriotismo y valor al sostener con convicción su verdad y logrando poner en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala la declaración propuesta por la senadora oficialista Nélida Sifuentes.

Los nueve bolivianos (dos militares y siete funcionarios aduaneros) fueron privados de su libertad desde el 19 de marzo acusados de traspasar la frontera en un operativo contra el contrabando.

La justicia chilena condenó a los nueve a ser expulsados de su territorio y pagar una multa cercana a los 50.000 dólares, que fue asumida por el Gobierno boliviano.

Se prevé el retorno de los nueve bolivianos para mediodía del miércoles tras que sean llevados a la frontera.

Por otra parte, sectores sociales anunciaron actos de festejo para dar la bienvenida a los bolivianos condenados, informaron medios estatales.