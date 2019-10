50% rechaza reforma que viabiliza la reelección, según encuesta

La mayoría de la población de las cuatro ciudades principales de Bolivia rechaza la posibilidad de realizar una modificación a la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar al presidente Evo Morales a una nueva reelección en su mandato.



La consulta, realizada por la empresa IPSOS para la red ATB, incluyó esta pregunta: "¿Cuán de acuerdo estaría en que se modifique la CPE para que Evo Morales pueda ser reelecto nuevamente como Presidente de Bolivia?"



El resultado "conglomerado" de los datos de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto mostró que el 50% de los encuestados señaló estar en desacuerdo con esa reforma, contra el 45% que afirmó estar de acuerdo y un 5% que prefirió no responder, informó ATB.



Los resultados en La Paz muestran que un 58% no está de acuerdo en modificar la CPE para una nueva reelección de Morales, frente a un 39% que está de acuerdo; el 3% no respondió.



Asimismo, en Santa Cruz, un 46% está de acuerdo con la reforma, mientras el 48% está en desacuerdo y el 6% no respondió.



Finalmente en Cochabamba, el 39% dijo apoyar esa reforma constitucional, contra un 54% que la rechaza (7% no emitió criterio).



La ciudad de El Alto fue la única que mostró una tendencia favorable a la reforma: allí, el 55% dijo estar de acuerdo con la modificación, mientras que un 43% expresó estar en descuerdo y el 2% no emitió su criterio.



ATB aclaró que el estudio de IPSOS "no corresponde a resultados de intención de voto", ya que no se preguntó por las opciones "Sí" o "No" que son las opciones que serán sometidas a referendo.