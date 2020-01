Colombia define el futuro de la paz en un plebiscito

Colombia vivía este domingo una crucial jornada electoral para decir "Sí" o "No" al acuerdo de paz que pone fin a 52 años de conflicto armado con la guerrilla marxista FARC.



La votación del plebiscito, en el que 34,9 millones de colombianos están convocados a pronunciarse sobre el pacto firmado el 26 de septiembre entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos, transcurría con tranquilidad, solo alterada en la región Caribe por las intensas lluvias provocadas por el huracán Matthew.



La jornada se inició a las 8:00, bajo intensas lluvias en varios puntos del país por el paso del huracán Matthew.



"Es un gran día para el pueblo colombiano que decidirá por la paz", decía Nina Lemus para EL DEBER, desde el municipio de Soacha en Cundinamarca, Colombia.



Así como ella, otros 80.000 electores se apersonaron a los distintos colegios electorales, solo en ese distrito, incluidos el coliseo General Santander, para emitir su voto.



Angélica Lozano, también participó del Plebiscito e indicó que "era el voto más importante de su vida" y que lo hacía por los niños, por los ancianos y por lo que sufrieron con la guerra que duró 52 años en ese país.



"Lo hago con ganas, por los que murieron, por los que se fueron, para que esto no vuelva a pasar", relataba mientras marcaba su decisión en la papeleta.



Lo negociado desde 2012 en La Habana quedará ratificado si el "Sí" recoge más de 4,4 millones de votos y es superior a las adhesiones por el "No".



Se espera que el resultado de la votación se conozca pasada entre las 17:00 y las 18:00 (hora local). El gobierno ha dicho no tener un plan B, pero según las encuestas triunfará el voto afirmativo a la pregunta: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?".



Según los últimos sondeos, la opción del "Sí" registra entre 55% y 66% de las adhesiones. El "No", apoyado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), recoge alrededor del 35%. "No entreguemos a Colombia", ha reiterado el exmandatario y actual senador, para quien el acuerdo otorga impunidad a los rebeldes y encamina al país hacia el "castrochavismo" de Cuba y Venezuela.



La Paz es el camino



"La paz es el camino", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, paraguas en mano, al votar en el centro de Bogotá. "Todos los colombianos debemos ser protagonistas de este cambio histórico", enfatizó, al llamar a participar en esta votación no obligatoria.



Lo negociado desde 2012 en La Habana quedará ratificado si los votos por el "Sí" suman más de 4,5 millones y son superiores a los del "No". El resultado se espera sobre las 17:00 (22:00 GMT, 18:00 HB).



El gobierno ha dicho no tener un plan B, pero según las encuestas triunfará el voto afirmativo.



"Voté por el "Sí" porque creo que tenemos que mirar no hacia los que hicieron el mal, sino a todos los campesinos y a toda nuestra población pobre que ha sufrido muchísimo", dijo a AFP Consuelo Ballesteros, una consultora de 59 años.



Según los últimos sondeos, la opción del "Sí" registra entre 55% y 66% de las adhesiones. El "No", apoyado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), recoge alrededor del 35%.



"La paz es ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes", dijo el exmandatario y actual senador, para quien el acuerdo otorga impunidad a los rebeldes y encamina al país hacia el "castrochavismo" de Cuba y Venezuela.



José Gómez, un pensionado de 70 años, votó convencido el "No": "Es absurdo premiar a unos criminales narcoasesinos que han hecho al país un desastre", dijo.



Desde Berlín a Nueva Delhi, colombianos votaron ya en 39 países