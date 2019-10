Renta per cápita supera los 3.000 dólares por primera vez en Bolivia

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, aseguró este jueves de que Bolivia cerrará este año con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (por persona) superior a los 3.000 dólares. Explicó que la cifra alcanzada triplica lo registrado en 2005, cuando su ingreso individual era 1.010 dólares.



"El PIB acabará en más de 3.000 dólares por persona, en 2005 teníamos un PIB per cápita de 1.010 dólares por persona, en estos nueve años estaríamos triplicando el PIB per cápita", remarcó, en declaraciones a la agencia ABI.



Según Arce, el crecimiento del PIB per cápita significa dos cosas para el país: que la calidad de vida de los bolivianos mejora cada vez más, pero también que los organismos internacionales ya no otorgarán créditos concesionales a Bolivia, es decir a bajas tasas de interés.



Recordó que los créditos concesionales o blandos son préstamos otorgados por los organismos internacionales a bajas tasas de interés, que favorecen sólo a los países con ingresos bajos.



"Pero como Bolivia ya está dentro de los países de ingresos medios, ya no es un país de ingresos bajos, entonces Bolivia tendrá que ir a conseguir plata a tasas y condiciones de mercado internacional, junto con otros países como Brasil", sostuvo.



En ese sentido, insistió que "hay que olvidarse de los créditos baratos" porque Bolivia comenzará a contraer préstamos a tasas del mercado internacional, "ya que nuestra condición del PIB per cápita y otras ya no nos acredita como un país pobre".



,

Min. #LuisArce resalta que ahora cada boliviano recibe casi tres veces más de lo que recibía en 2005, PIB per cápita. pic.twitter.com/OHbO1OUYR5— Min. Economía (@EconomiaBo) diciembre 18, 2014 n