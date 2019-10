“A partir de hoy me declaro tu ex”, el video que sacude Facebook

Miles de usuarios de la red social Facebook han aplaudido y "compartido" la valiente declaración de una joven argentina sobre su decisión de ponerle fin a una relación de dependencia que, según sus declaraciones, le hacía daño y en la que había invertido un montón de dinero.



La joven colgó el video en Facebook el 24 de mayo y desde entonces hasta la fecha tiene 15.224 "Me gusta" y ha sido compartido 8.628 veces. La muchacha habla de que en principio sabía que esa relación no le conduciría a nada bien, pero se empecinó hasta que se hizo dependiente de ella.



Finalmente, sentada en un parque, y sin importarle los allí presente, la joven graba su declaración y finaliza con esta frase: “Ya está, no te fumo más. #MeDeclaroEx fumadora”.

Desde la cuenta MeDeclaroEx, en Facebook, se busca motivar a las personas a dejar su adicción al cigarro con mensajes motivacionales. El video ya se ha vuelto viral.