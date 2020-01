Sancionan al capitán de los Leones de Esto guerra

Malas noticias para los Leones. Kevin Ferrante fue expulsado por el tribunal y no competirá durante dos días debido a mal comportamiento. "Intentaba sacar una tuerca, pero el equipo estaba mal y no salía, así que me enojé y boté el aparato a un lado del circuito, nada más", explicó el capitán amarillo.

Harold Villaroel fue elegido por Kevin para reemplazarlo durante estos días. Su labor será competir en los juegos y sobre todo apoyar a su equipo para que no decaiga en su desempeño.

A pesar del mal momento, el 'capi' está agradecido por el apoyo de sus seguidores. "No se preocupen que su capitán vuelve con todo. Sabemos que en las competencias siempre vas a tener gente a favor y en contra, así que no se desmotiven y sigamos adelante", expresó Ferrante.

