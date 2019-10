Mesa: "El tema del mar ya se posicionó en el mundo"

El expresidente y vocero de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa estuvo en Santa Cruz y conversó con el programa Asuntos Pendientes, conducido por los periodistas Tuffí Aré y Sissi Añez, sobre su reciente aparición en una entrevista en el canal estatal de la televisión chilena, en la que expuso con claridad los argumentos de la demanda boliviana a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para lograr una salida soberana al océano Pacífico.



Durante la entrevista, Mesa dijo que "el impacto que tuvimos con esta entrevista en Chile ha sido el más importante en todo el tema marítimo", relató que el presidente, Evo Morales, lo felicitó por el resultado de su participación en Chile y pidió "no convertir esto en que está viniendo el mesías a hablar" del tema marítimo. Comentó que la entrevista y el reciente fallo por el que la Corte en La Haya se declaró competente para juzgar la demanda boliviana han posicionado el tema marítimo en el mundo.



Manifestó que algo que puede tener buen efecto en el curso de los esfuerzos de Bolivia por lograr una salida al mar es mejorar la relación con el Gobierno de Estados Unidos.



El exmandatario se mostró satisfecho y emocionado por la repercusión que tuvo su entrevista en el programa El Informate, en Chile,el pasado martes. "Fue la entrevista más importante de mi vida, como entrevistado, como entrevistador", confesó el periodista que defendió con solvencia y sin titubeos la posición boliviana.



Mesa también relató que la ocasión de viajar a Santiago para la entrevista se dio de manera fortuita y que aceptó ir porque una entrevista por satélite no tiene la misma intensidad. Añadió que el programa planteó pagarle el hotel y los pasajes pero que rechazó esa oferta. "Por supuesto que dijimos que no. Nosotros pagamos todo", afirmó.



Tras su participación en la televisión chilena, recibió una ola de comentarios favorables de todo el mundo. Contó que el presidente Evo Morales lo felicitó y reconoció que el impacto que se tuvo con esta entrevista en Chile "ha sido el más importante en todo el tema marítimo".



Sobre la invitación que hizo el Gobierno al representantes chilenos de exponer su posición en la televisión nacional, opinó que debería ser bajo un formato similar a de El Informante.



El exmandatario también indicó que mejorar la relación diplomática con Estados Unidos puede ayudar mucho a la demanda marítima.