Maggy Talavera conduce el programa de Valverde

La periodista Maggy Talavera conduce desde ayer el programa televisivo del comunicador social Carlos Valverde, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, tras haber salido del país en medio de un proceso que le inició el Gobierno por el caso Zapata.



Talavera, también directora del Semanario Uno, condujo anoche el programa "Eso es todo por hoy" y lo seguirá haciendo de forma alterna con la analista política Susana Seleme, que también hizo lo propio desde fines de mayo.



En contacto con EL DEBER, Talavera explicó que la agenda informativa del programa sigue siendo trabajada y definida por el equipo que dejó Valverde y, aunque admitió que será difícil darle exactamente el mismo estilo del comunicador, se siente satisfecha con el nuevo desafío.



?Consultada sobre si ahora es más difícil trabajar en periodismo de investigación, Talavera argumentó que "esto siempre fue difícil pero que, especialmente, a partir del 21 de febrero la situación se ha vuelto mucho más complicada, no solo para los periodistas, sino para todos, como el caso del abogado Eduardo León. La arremetida es sin asco. Cuatro ministerios están tras de León".



Lamentó las duras críticas contra Valverde por su salida del país, toda vez que considera que no existen condiciones para poder creer en la palabra del Gobierno. "Dicen que goza de las garantías necesarias y de que está amparado por la Ley de Imprenta, pero todos sabemos de las ganas que tiene el Gobierno de hacer lo mismo que con León", enfatizó.



"Le pregunto a los medios y periodistas si ¿están dispuestos a ir hasta lo último (en una investigación) sabiendo que quien tiene el control de todo es el Gobierno? Cualquiera puede cometer una falla, pero quien controla la justicia es el Gobierno. Si la misma fuerza del Ministerio Público se viera en el caso del Fondo Indígena sería otra la historia, pero no se ha hecho nada", concluyó.