Publican manuscrito de Thatcher sobre Malvinas

La Fundación Margaret Thatcher publicó el relato manuscrito de la primera ministra británica sobre la guerra de las Malvinas, en el que comparte su pena por las bajas británicas y narra su malestar con Washington por sus intentos de apaciguamiento.



Thatcher (1925-2013), primera ministra entre 1979 y 1990, escribió el texto aproximadamente un año después de la guerra que libraron Argentina y el Reino Unido entre abril y junio de 1982 por el control del archipiélago británico del Atlántico Sur.



El documento de 128 páginas y 17.000 palabras está disponible en la página web de la fundación (www.margaretthatcher.org).

La Dama de hierro explica pormenores de la campaña, y se refiere a dos de sus episodios más notables, los hundimientos del crucero argentino "General Belgrano", con 323 marinos argentinos muertos, y luego el del destructor británico "Sheffield", con 20 muertos.



Thatcher justifica el hundimiento del "Belgrano". "Uno de nuestros submarinos había estado siguiendo al "Belgrano", que iba acompañado de dos destructores que portaban misiles Exocet. No estaba muy lejos de la zona de exclusión y a la luz de la información de inteligencia que teníamos sobre las intenciones de la flota argentina, no había dudas de que era una amenaza".



"El submarino torpedeó al "Belgrano", que luego se hundió. Los dos destructores que le acompañaban resultaron intactos pero tardaron en rescatar a los sobrevivientes del "Belgrano"", escribió.



Thatcher recuerda luego el "día realmente malo" del hundimiento del "Sheffield". "Primero oímos que las bajas se limitaron a 20, y luego a 40. Nunca aprendimos el mejor modo de dar noticias tan malas. Nos hubiera gustado informar primero a los allegados. Pero los argentinos emitían comunicados, algunos verdad, otros mentira, antes de que conociéramos los hechos, y las esposas y familias pasaron unos días y noches agónicos", recordó. "También perdimos (un avión) Harrier aquel día. Fue un día realmente malo", sentenció.



El texto desprende frustración hacia el gobierno estadounidense de Ronald Reagan y sus tentativas de mediar.



"Recibí también un informe del presidente Reagan, ¡afirmando que Galtieri estaba ansioso por evitar un conflicto! ¡No me resultó difícil responder a eso!", explicó Thatcher, mencionando a Leopoldo Galtieri, el dictador argentino.



"¿Cómo podíamos pedir a nuestras fuerzas armadas que arriesgaran sus vidas sólo para contemplar una retirada si los argentinos querían jugar de esa manera? Una vez nos metimos, era para acabar el trabajo", remató.