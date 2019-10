Machicao: “Bredow no está obligado a aceptar el premio”

El ministro de Culturas y Turismo, Marko Machicao, afirmó que Luis Bredow no está obligado a aceptar el premio Eduardo Abaroa que ganó (uno de los 108 galardonados con este reconocimiento) y añadió que respeta su decisión.



En una amplia carta publicada el fin de semana, Bredow anunció su rechazo al premio, según él, para preservar la libertad de expresar su opinión y de no comprometerla por la gratitud que le debería al ministerio del área, a la vez que efectuó diversas críticas a la gestión de Machicao.

“Temo y lamento que mi decisión pueda ser considerada como una expresión de altanería y, para evitar ese extremo, me veo obligado a puntualizar que yo no postulé a este premio”, dice parte de la misiva del actor orureño, cuyo nombre figura en la lista de ganadores de la cuarta versión de los Eduardo Abaroa, por su trabajo realizado en el filme Olvidados.



Desacuerdo

“Esta es la primera vez, desde que se crearon los premios, que una persona los rechaza”, señaló Machicao, que aclaró que Bredow no fue propuesto “de oficio”, como escribe en su carta, sino que su postulación fue tomada en cuenta a partir de la nominación de la película en la que él participa.



La autoridad aseguró que se han dado a conocer los nombres de los jurados del premio.



Respecto al desacuerdo de Bredow con la gestión que se realiza desde la cartera de Culturas y los diversos puntos que señala en su crítica, el ministro dijo que las sugerencias del artista son bienvenidas y que lo invitará para que les ayude a realizar un mejor trabajo.



Bredow sostiene que, desde 2005, el Ministerio de Culturas no ha llegado ha desarrollar una política pública con objetivos concretos, con un presupuesto adecuado y una ejecución participativa para fortalecer el trabajo de los cineastas y teatristas de Bolivia. “Esta falencia debilita a todas las artes bolivianas pues ninguna cuenta con una estrategia estatal para impulsar su desarrollo”, afirma el actor.



Al respecto, la Unidad Ejecutora del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa emitió un comunicado en el que señala, entre varios puntos, que la reivindicación marítima no es la única temática sugerida para la participación en el concurso; que, de acuerdo al reglamento, las obras postuladas son calificadas por un jurado, en sesión privada, ante un veedor externo y un notario y que la determinación del jurado es inapelable. Asimismo, indica que en la convocatoria se aplicó la modalidad de concurso y no bajo la modalidad de reconocimiento a la trayectoria artística.



Entre los ganadores del premio se encuentran conocidos del cine como Paolo Agazzi, Martín Boulocq, Gustavo Soto y Rodrigo Bellott. La entrega se realizará en Tarija el 23 de marzo. Se repartirán Bs 1.845.000 en premios