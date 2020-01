Aprehenden a Achacollo por caso Fondo Indígena

El Ministerio Público ordenó la aprehensión de la exministra Nemesia Achacollo, investigada por los malos manejos dentro del exFondo Indígena. La mujer llegó a La Paz desde Santa Cruz para reanudar sus declaraciones ante la comisión de fiscales.



Antes de ingresar a instancias de la Fiscalía, sostuvo que no tiene miedo de ser enviada a la cárcel. Estuvo internada en una clínica de Santa Cruz por una arritmia cardíaca y un cuadro de estrés, ahora es procesada por el delito de incumplimiento de deberes.



Deberá permanecer en celdas judiciales hasta que se defina su situación jurídica, existe la posibilidad para que la envíen con detención preventiva, aunque si acredita una residencia podrá recibir medidas sustitutivas una vez sea cautelada.



La Contraloría General denunció, en diciembre de 2014, un daño económico de 71 millones de bolivianos; una intervención que se realizó al Fondo Indígena cuantificó el daño en 102 millones, por la existencia de proyectos inconclusos y fantasmas.



"La Fiscalía ha realizado una investigación exhaustiva para absolver todas las cuestionantes inherentes a los proyectos que fueron observados en la gestión de la exministra Achacollo. Nosotros queremos dejar en claro que no existe ninguna presión política, nosotros actuamos bajo los principios de objetividad y legalidad, toda vez que los indicios son serios, por lo que se ha visto por conveniente emitir la resolución de aprehensión", señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.



Los datos oficiales indican que "de acuerdo con el Decreto Supremo 28571, Achacollo como Presidenta del Directorio Fondo Indígena tenía la obligación de aprobar o rechazar el financiamiento de todos los proyectos a suscribirse por el Fondo Indígena, mediante resoluciones ministeriales expresas, registradas en actas".



La Fiscalía sostiene también que "Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial".



Finalmente se indica que "tras un año de la apertura de las investigaciones, suman 29 personas detenidas preventivamente, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos y la dirigente indígena Melva Hurtado".



