¿Estresado? Cómo reír sin parar en cinco días

¡Santa Cruz está tomada! Tranquilo, respira profundo. No son ni extraterrestres ni zombis. Se trata de una legión de payasos que invadirá la capital oriental durante esta semana. Sigue al pie de la letra estos cinco consejos y lograrás acabar de una vez por todas con tu estrés y ser muy, pero muy feliz.



1.- Elije un día para divertirte con las travesuras de los payasos. El Festirisas se hará entre el 20 y el 24 de abril en el paraninfo universitario Humberto Parada Caro de la calle Junín, frente a Correos (te sugerimos que escojas el viernes o el domingo).



2.- Asistir con tu cortejo/a o un amigo/a es lo ideal, pero también la risoterapia funciona con tu mamá, papá, hermanos, primos, tíos o abuelos. Así podrás sacarle más el jugo al espectáculo. El Festirisas cumple 10 años, por lo que lo convierte en el festival de payasos más sólido de Santa Cruz de la Sierra.



3.- Toma apunte de estas fechas y horarios. Del 20 al 22 de abril las funciones serán a las 15:00 y a las 17:00. Del 23 al 24 de abril podrás ir a las 16:00 o a las 19:00. Los boletos cuestan Bs 20 (tres primeros días) y Bs 45 (mayores) y 25 (menores) los siguientes días.



4.- Cuando ingreses a la sala por favor apaga tu celular o si no te perderás de todas las bromas que los cómicos han preparado exclusivamente para ti (perdértelos, es un pecado mortal). Siéntate en la butaca, relájate, toma una gaseosa y no te olvides de las papas fritas (la venden afuera del paraninfo, también hay maní y pipocas).



5.- Abre todos tus sentidos. Puedes memorizar algunos de los chistes para compartirlos con tus amigos. Ya verás que te irá de maravilla. Los payasos derrocharán todo su talento en el escenario porque buscan ser el mejor de este año (y así ganar el trofeo). No te olvides que no solo es un festival, sino también un concurso nacional.



¿Te sirvieron estos consejos? Si ríes mucho, seguro que sí. ,

Los payasos se divierten en el mercado El Trompillo Muecas, muecas. Siempre tienen un as bajo la manga Más de 30 payasos participarán del concurso nacional Asaltaron un micro y sorprendieron a los pasajeros