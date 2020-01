Conoce la lista de cintas clasificadas al Fenavid

El Festival Internacional de Video (Fenavid) lanzó a través de su página web la lista de películas que serán parte de la muestra competitiva en su edición 2016 que se realizará del 20 al 16 de octubre.



Más de 90 cintas concursarán en seis categorías: Largometraje Ficción, Largometraje Documental, Cortometrajes, Cortometrajes Universitario, Animación/ Infantil y Video Clips.



El Fenavid es organizado por la Fundación Audiovisual (Fundav), una organización que trabaja desde el año 2001 en Santa Cruz en eventos relacionados al cine, la televisión, el video y el multimedia (web).



Esta es la lista completa de los clasificados. Se menciona el nombre de la película y su tiempo de duración en minutos (min).



Largometraje Ficción



“El hijo Buscado” / Daniel Gaglianó/ Argentina / 82 min

“Presos” /Esteban Ramírez/ Costa rica / 92 min

“Amama”/ Asier Altuna / España/ 103 min

“Pueblo Viejo” / Hans Matos / Perú / 96 min

“Luces y Sueños” / Roberto Jorge Carreño /Bolivia / 113 min

"Sol Piedra Agua" /Diego Ernesto Revollo/ Bolivia/70 min

"Vestido de Novia" / Marilyn Solaya/ Cuba/ 104 min

"El soñador" / Adrián Saba/Perú/ 80 min

"Alba" / Ana Cristina Barragán/ Ecuador/ 95 min

Largometraje Documental



¨Gladys Moreno, La Voz Del Alma¨ / Roberto Dotti / Bolivia / 61 min

“Antes Que Tire La Sal” / Natalia Armienta /México / 64min.

“Boconas” / Leonor Jiménez/ Montserrat Clos / Sofía Fernández /España |68min

“Paciente” / Jorge Caballero / Colombia / 73min

¨Nana¨ / Luciana Decker/ Bolivia /70min

¨Zoe¨ / Ander Duque/ España/90min

Cortometrajes



“La culpa, probablemente” / Michael Labarca /Venezuela/ Ficción |14min.

“Copahue / Néstor Berbel/ Argentina / Ficción / 27 min.

“Palabras Que Matan” / Kelly Lenny Ledezma /Bolivia/ Ficción. / 12 min.

“María” /Carol Correia / Brasil/ Ficción. / 14 min.

“Indios y Vaqueros” / Emilia Ruiz / España /Ficción / 05 min.

“Yo Batman” / Daniel Montero Rocha y Lilí Pantoja de Montero /Bolivia / Ficción /12min.

“Desiderátum” / José Luis Alanis /México /Ficción /12 min.

“Elefante” /César Heredia/ Colombia / Ficción / 15 min.

“La Llamada” / Alberto Rodriguez /España / Ficción / 20min.

“Ofrenda” / Iván Paz / Bolivia / Ficción / 08min.

“Uyupampa” /Luis Brun /Bolivia / Ficción /16 min.

“Leyendas Urbanas-Roja pesadilla” / Marco Melgar /Perú /Ficción /16 min.

“Ex Clínicas” / Rodrigo Gastiaburo. / Paraguay/ Ficción/ 08 min.

“Fantasmo” / Mateus Loner /Brasil / Ficción / 13min.

“Como yo te amo” / Fernando García-Ruiz Rubio /España/ Ficción /20 min.



“El sastre” / Diego Pino Zamora/Bolivia/ Ficción/12min.

“Fantástico” / Tomas Sposato/Argentina /Ficción /07 min.

“El lamento” / Erick Cortés Alvarez /Bolivia / Ficción/ 18 min.

“Save” / Iván Sáinz-Pardo /Alemania / Ficción / 03min.

“El Más Fuerte De Los Silencios” / Eduardo Bertaina / Argentina / Ficción /11 min.

“Arthur” / Carlos Reyes /México/ Ficción/06 min.

“Un Cuento De Amor, Locura y Muerte” / Mijael Bustos/Chile / Documental / 22 min.

“Riqueza Espiritual : Herencia de tejido y color” / Edgar Nito/ México/ Documental/ 09 min.

“Iceberg” / Juliana Gómez Castañeda / Venezuela /Documental/ 27 min.

“Paco, Uno Igual Que Todos” / Martín Corradini/ España / Documental / 18 min.

“Tren de Chicago” / Hugo Rück/Bolivia / Documental / 05 min.

“Rutinarios - Historias de St. Domingo” / Luis P. Ayuso/ España-Colombia /Documental / 30min.

“Ni Dos, Ni Cuatro.” / Sergi González Fernández /España / Documental / 18 min.

“Mirando El Espejo” / Omar Alarcón Poquechoque/ Bolivia/ Documental/ 17 min.

“Tribus De La Inquisición” / Mabel Lozano/ Bolivia-España /Documental/ 30 min.

Cortometraje Universitario



“Aire” / Kami Garcia / México / Ficción / 17 min.

“La Canción Del Abuelo” / Carlos Alcazar / México/ Ficción |17min.

“500 Palabras” / Oihane Amenabar/ España /Ficción / 09 min.

“Como En La Universidad” / Esteban Améstegui Lavayén/ Bolivia / Ficción. / 03 min.

“Filho Do Mar” / Direção Coletiva / Brasil / Ficción. / 08 min.

“15 Años” / Jairo Medina /Bolivia / Ficción /12min.

“Espérame” / Brenda Añez Irigoyen /Bolivia /Ficción /06 min.

“Necesidad Máxima” /Hugo Poma Molina/ Bolivia / Ficción / 17 min.

“Resurrección” / Ariel Gustabo Cossio Fuentes /Bolivia / Ficción / 15min.

“Amada mia” / Ariel Gustabo Cossio Fuentes/ Bolivia / Ficción. /08 min.

“La vida De Un Colchón” / Alex Lopez /Bolivia / Ficción /03min.

“MU” Yoan Andres García /Bolivia /Ficción /07min.

“El Maquinador ” /Pablo Latorre/ Argentina / Ficción / 10 min.

“Cresta Y Cogote” /Carlos Aliaga/ Bolivia / Ficción / 12min.

“Clausura” / Jesús Barbosa/Argentina / Documental /11 min.

“Lo Inexplicable” / María José Frías Narváez - Viviana Quinteros Cortez / Bolivia / Documental /03 min.

“Una De Cal” / Carla Azcoitia /México / Documental /20 min.

“Campo Adentro” / Gala Negrello/ Melina Gutman /Argentina /Documental /15 min.

“Pintando América” /Sergio Tapias Suarez/ Argentina / Documental / 11 min.

“Desde la Palma a la Vista del Tiempo” / Octavio Daniel Rodríguez Juárez /México/ Documental / 12min.

Animación/ Infantil

“El columpio” / George Rojas / Venezuela / Animación/ 09 min.

“Alike” / Daniel Martínez Lara & Rafa Cano Méndez / España / Animación / 08min.

“Cartas a Superman” / David Fidalgo Omil / España /Animación / 16 min.

“Beto La Serie” / Dante Sorgentini / Argentina/ Animación / 05 min.

“Los ases del corral” / Irving Sevilla, Manuel Báez /México / Infantil / 10min.

“Olas de Cielo ” / Gildardo Santoyo del Castillo/México / Infantil / 09 min.

“Criaturitas” / Ignasi Lopez / España/ Animación / 05 min.

“Tavsan Kani” / Yagmur Altan / Estados Unidos , Turquia / Animación / 05 min.

“Cuerdas en la vida” / Gerardo González Pérez/ México/Animación/ 13 min.

“De toro” / Zacarias Iglesias / Argentina / Animación / 07 min.

“En vuelo” / Jhon Mario Angulo / Colombia/ Animación / 10 min.

“O Projeto do Meu Pai” / Rosaria/ Brasil/ Animación / 06 min.

“Paranoicus” / Luciana Figueroa / Argentina / Animación / 13min.

“Down to the wire” /Juan Carlos Mostaza/España / Animación / 12min.



Video Clips



“Háblame del mar” / Diego Pino Zamora/Bolivia – Tarija / 04min.

“ARTE VIOLENTO” / Grover Rover Flores Espejo /Bolivia - La Paz / 02:58min.

“REVENGE” / Erix Antoine Ávila, Miguel Inti Canedo Canedo /Bolivia- La paz / 05:39min.

“Super Grant"s - "No Volveré" ” / Eddy Vasquez /Bolivia- Cbba / 04:53min.

“Krizrap - Aplicando” / Alejandro Cruz /Argentina-Buenos Aires / 03:47min.

“Amor Sagrado - Chila Jatun” /Jhonny Hennry Plata Cruz /Bolivia – La Paz / 05:04min.

“Si tú no estás junto a mí - D-Glein & Odas Feat” / Jhonny Hennry Plata Cruz /Bolivia-EE.UU / 04:05min.

“Las Balas Que Vendrán ” / Jhonny Hennry Plata Cruz /Bolivia-Uyuni, Cbba / 05:12 min.

“Es Amor” / Marcos Joel Rossel Zorrilla /Bolivia-La paz / 03:41min.

“Oz - Gran Angular ” / Alejandro Loayza Grisi /Bolivia-La paz/ 03:16min.

“Hipocritatico ” /Alejandro Monrroy / Alejandro Cespedes /Bolivia – Santa Cruz / 04:34 min.

“The Badsongs - Contagious” /Alejandro Loayza Grisi /Bolivia – La Paz / 03:31 min.

“Te Busqué ” /Joel Jammes /Bolivia – Santa Cruz / 05:05 min.

“Rock Quechua ” /Daniela Garsia Aguilar /Bolivia – Santa Cruz / 04:00 min.